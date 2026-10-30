Antonelli asi získa titul, šláger Liverpool - Arsenal či derby Der Klassiker (TV tipy na víkend)

Kimi Antonelli s trofejou pre víťaza Veľkej ceny USA.
Kimi Antonelli s trofejou pre víťaza Veľkej ceny USA. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|30. okt 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Ďalšími kolami pokračuje európsky klubový futbal. Podbrezová odohrá duel doma so Slovanom, Žilina hostí Michalovce a DAC pocestuje na zápas do Banskej Bystrice.

Neapol so Stanislavom Lobotkom pocestuje v nedeľu v šlágri Serie A na štadión Juventusu Turín. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom odohrá duel na ihrisku Levante.

Brankár Dominik Greif sa s Lyonom stretne doma s hráčmi Angers. V nemeckej lige sa odohrá derby Der Klassiker medzi Bayernom Mníchov a Borussiou Dortmund.

V anglickej Premier League nás čaká duel medzi Chelsea Londýn a Manchestrom United a v šlágri kola hostí Liverpool úradujúceho majstra z Arsenalu. V talianskej Serie A sa v sobotu odohrá slávne milánske derby na San Siro.

V Tipsport lige si Žilina zmeria sily s Nitrou a Košicami, hráčov Popradu čakajú duely so Slovanom a s Košicami.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Kolotoč formuly 1 pokračuje na americkom kontinente, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene Mexika, kde môže titul spečatiť líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Na potvrdenie titulu mu stačí získať dva body.

Tenisti hrajú turnaje v Bazileji a vo Viedni. Ženské turnaje budú prebiehať v Tokiu a Kuang-čou.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (30. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (31. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bezbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ragby
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (1. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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