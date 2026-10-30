Antonelli asi získa titul, šláger Liverpool - Arsenal či derby Der Klassiker (TV tipy na víkend)

Ďalšími kolami pokračuje európsky klubový futbal. Podbrezová odohrá duel doma so Slovanom, Žilina hostí Michalovce a DAC pocestuje na zápas do Banskej Bystrice.
Neapol so Stanislavom Lobotkom pocestuje v nedeľu v šlágri Serie A na štadión Juventusu Turín. Atlético Madrid s Dávidom Hanckom odohrá duel na ihrisku Levante.
Brankár Dominik Greif sa s Lyonom stretne doma s hráčmi Angers. V nemeckej lige sa odohrá derby Der Klassiker medzi Bayernom Mníchov a Borussiou Dortmund.
V anglickej Premier League nás čaká duel medzi Chelsea Londýn a Manchestrom United a v šlágri kola hostí Liverpool úradujúceho majstra z Arsenalu. V talianskej Serie A sa v sobotu odohrá slávne milánske derby na San Siro.
V Tipsport lige si Žilina zmeria sily s Nitrou a Košicami, hráčov Popradu čakajú duely so Slovanom a s Košicami.
Kolotoč formuly 1 pokračuje na americkom kontinente, keď sa cez víkend jazdci predstavia na Veľkej cene Mexika, kde môže titul spečatiť líder šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Na potvrdenie titulu mu stačí získať dva body.
Tenisti hrajú turnaje v Bazileji a vo Viedni. Ženské turnaje budú prebiehať v Tokiu a Kuang-čou.
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