Posadil Lobotku, hrá sa na génia. Chýrny Talian zúril pre Slováka: Je to hanba

Ešte nedávno hovoril, že je len človek. Že ho bolia kosti a svaly, že únava sa nedá vymazať ani vysokým platom. A že pri pohľade na množstvo zranených futbalistov dúfa v jediné – aby zostal zdravý.
V stredu večer Stanislava Lobotku odnášali z ihriska na nosidlách. S rukami na hlave, so slzami v očiach a zúfalstvom v tvári.
V Neapole zavládli obavy, na Slovensku tiež. Šikovný stredopoliar musel predčasne opustiť ihrisko počas posledného ligového zápasu proti Monze. V 15. minúte prvého polčasu sa po tvrdom súboji s Ricardom Mangasom zrútil na trávnik.
Súper naňho spadol, pričom Lobotkovi zostala pod telom zakliesnená noha a členok sa mu neprirodzene vykrútil.
Slzy slovenského reprezentanta a skutočnosť, že ho museli z ihriska odniesť na nosidlách, okamžite vyvolali znepokojenie na lavičke Neapola aj medzi fanúšikmi.
Hrozí mu až trojmesačná prestávka
„Stredajší večer pokazilo vážne zranenie Lobotku. Keď ho odnášali z ihriska na nosidlách, držal si hlavu v rukách a v tvári mal výraz zúfalstva. Pre Allegriho je to tá najhoršia správa pred náročnými zápasmi proti Juventusu, Portu a Laziu, ktorými sa zavŕši tento mimoriadne vyčerpávajúci zápasový maratón,“ reagoval denník Corriere dello Sport.
Po zápase klub zverejnil prvú oficiálnu diagnózu. Lobotka utrpel pomliaždenie a podvrtnutie ľavého členka.
Ide o predbežný záver, ktorý potvrdzuje vážnosť nárazu, no definitívnu odpoveď prinesú až podrobnejšie vyšetrenia naplánované na najbližšie hodiny.
„Kľúčové bude zistiť, či došlo aj k poškodeniu hlbších štruktúr členkového kĺbu. Lekársky tím dúfa, že hlavné väzy zostali neporušené, čím by sa podarilo vyhnúť najhoršiemu scenáru,“ tvrdí Luca Cirollo z portálu areanapoli.it.
Pozornosť sa však sústreďuje aj na možné poškodenie kĺbového puzdra. Ak röntgenové vyšetrenie a magnetická rezonancia odhalia výpotok v kĺbe a poškodenie kĺbového puzdra, Lobotku môže čakať dlhšia prestávka.
Hrozí operácia?
Pri podobných zraneniach je nevyhnutná opatrnosť. Ak sa potvrdí poškodenie kĺbového puzdra rekonvalescencia sa môže predĺžiť na viac ako šesť týždňov.
V prípade vážnejšieho poškodenia by sa návrat na ihrisko mohol oddialiť až o dva či tri mesiace.
„Ďalšou obavou je možné poškodenie väzov, ktoré by si mohlo vyžiadať operačný zákrok a podstatne dlhšiu rekonvalescenciu. V takom prípade by Lobotka mohol chýbať dva až tri mesiace,“ dodal Cirollo.
Ak by sa tento nepriaznivý scenár potvrdil, reálny termín jeho návratu na ihrisko by sa posunul až na začiatok budúceho roka. Slovenský reprezentant by tak vynechal všetky zápasy Neapola zostávajúce do vianočnej prestávky.
Najbližšie hodiny prinesú rozhodujúce informácie o tom, či sa Neapol bude musieť do konca roka 2026 zaobísť bez svojho kľúčového stredopoliara.
Lobotka: Ten kalendár je masaker
Lobotka patrí medzi kľúčových hráčov Neapola, v tejto sezóne zasiahol do všetkých zápasov. Rovnako dôležitý je aj pre slovenskú reprezentáciu.
Ešte nedávno pritom sám otvorene hovoril o enormnej záťaži, ktorej sú futbalisti vystavení.
„Aj keď ma za to dobre platia, tie kosti a svaly... Som len človek, únavu cítim. K tomu tie lety, aj keď je to zmena možno len o hodinu viac či menej, je to cítiť. Som však rád, že som zdravý, že sme tento zápas zvládli a že sme zase bližšie k postupu,“ hovoril pred kamerami Sport1 Stanislav Lobotka po víťaznom zápase v Lige národov na pôde Moldavska (4:0). Bolo to 7. novembra.
„Ten kalendár je masaker. Môžu vás platiť, koľko chcete, ale tá záťaž na telo je enormná, vidíte, koľko hráčov je zranených. Ale baví ma to, robím to rád, takže radšej chcem hrať každý zápas, len dúfam, že budem zdravý a budem mať radosť z futbalu,“ dodal slovenský stredopoliar.
Lobotka odohral na prelome októbra a novembra všetky štyri zápasy Ligy národov. Ani v jednom nestriedal, na ihrisku absolvoval kompletnú minutáž.
Po návrate do Neapola ho tréner Massimiliano Allegri začal mierne šetriť. Z posledných šiestich zápasov až trikrát naskočil Slovák do hry ako náhradník.
Cassano zúril: Je to šialenstvo a hanba
V Neapole sa pritom už pred zranením viedla diskusia o tom, ako Allegri s Lobotkom zaobchádza. Slovák bol dlhé roky jedným zo symbolov herného štýlu mužstva. Futbalistom, cez ktorého prechádzala rozohrávka a ktorý určoval rytmus zápasov.
V poslednom období však jeho pozícia nebola až taká neotrasiteľná.
Allegri ho v troch z posledných šiestich zápasov poslal na ihrisko až z lavičky náhradníkov. To vyvolalo ostrú reakciu bývalého talianskeho reprezentanta, vicemajstra Európy a niekdajšieho hráča Realu Madrid Antonia Cassana.
Ten patrí medzi najhlasnejších kritikov Allegriho. Už v minulej sezóne ho dokonca označil za „príčinu neúčasti Talianska na majstrovstvách sveta“.
V relácii Viva El Futbol tentoraz zaútočil najmä na jeho rozhodnutia týkajúce sa slovenského stredopoliara.
Vybudovaný vďaka Lobotkovi
„Problém je v tom, že Neapol bol vybudovaný vďaka Lobotkovi. A čo urobí Allegri? Odstaví ho na vedľajšiu koľaj a ešte sa tvári, aký je geniálny tréner.“
„Pre mňa je toto úplné šialenstvo. Je to hanba. Allegri patrí medzi ľudí, ktorí zničili taliansky futbal. Mnohí si totiž myslia, že dôležitý je iba výsledok, aj keď mužstvo hrá úplne chaoticky,“ dodal Cassano.
„Neapol má fantastický tím. A on vyradí zo zostavy Lobotku, ktorý bol základom krásneho futbalu Neapola. V AC Miláno odstavil Pirla, aby mohol hrať Van Bommel. Potom sa s Pirlom opäť stretol v Juventuse. Teraz nevidí Lobotku.“
„Postaviť De Bruyneho pred obranu je jeho prefíkaný ťah. Robí to preto, aby s ním mal dobrý vzťah, podobne ako pred rokom s Modričom,“ vyhlásil Cassano.
Jeho kritika sa však netýkala iba Lobotku.
Snaha rozložiť záťaž?
„Neapol má po Interi najsilnejší káder. Problém je však v tom, že keď chcete vyjsť vyššie a napádať súpera, robte to aspoň organizovane, nie len tak bezhlavo. Namiesto toho sú všetci hráči za loptou. Vždy som tvrdil, že Allegrimu hrozí aj vypadnutie z prvej šestky. Počas novembrovej reprezentačnej prestávky môže dokonca prísť o prácu.“
Cassano používa ostré slová, miestami až prehnané. Jeho kritiku preto treba vnímať aj ako osobný názor bývalého futbalistu, ktorý s Allegrim dlhodobo nesúhlasí.
Samotné rozhodnutie posadiť Lobotku na lavičku totiž nemusí byť dôkazom nedôvery. Môže byť aj snahou rozložiť záťaž v náročnom programe.
A práve tu vzniká paradox. Kým Cassano kritizoval Allegriho za to, že Lobotku necháva oddychovať, dnes Neapol rieši oveľa vážnejší problém. Nemusí ho mať k dispozícii vôbec.
Lobotka nie je futbalista, ktorého prínos najlepšie vystihujú góly a asistencie.
Jeho hodnota spočíva v niečom inom. V schopnosti podržať loptu pod tlakom, nájsť správne riešenie v stiesnenom priestore, zrýchliť alebo spomaliť hru. V práci, ktorú si divák často všimne až vtedy, keď na ihrisku chýba.
Pre Neapol je to problém pred sériou náročných stretnutí proti Juventusu, Portu a Laziu.
Pre Slovensko možno ešte citlivejší zásah.
Weiss hľadá náhradu
Reprezentácia 13. novembra privíta Faerské ostrovy a o tri dni neskôr nastúpi na pôde Kazachstanu. Postup do vyššej divízie Ligy národov má takmer vo vrecku. Lobotka pritom patrí medzi hráčov, na ktorých stojí herný systém národného tímu. Tréner Vladimír Weiss tak musí pripraviť inú alternatívu.
Nie je to iba otázka výmeny jedného mena v základnej zostave. Bez Lobotku sa mení spôsob, akým mužstvo zakladá útoky, vychádza spod tlaku a kontroluje stred poľa.
Slovensko má ďalších kvalitných stredopoliarov, ale hráča s rovnakými vlastnosťami nemá.
Vo vrcholovom futbale sa často hovorí, že nikto nie je nenahraditeľný. Je to pravda len do určitej miery. Každý hráč má náhradníka. Nie každý však dokáže nahradiť jeho spôsob hry.
Lobotka je presne takým prípadom. Neapol sa v posledných zápasoch učil fungovať aj bez neho v základnej zostave. Slovenská reprezentácia sa to možno bude musieť naučiť veľmi rýchlo.