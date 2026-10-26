Desivá séria, nevídaná strata, šéf Slovana má nočnú moru. Je to hanba, tvrdí opora

Kto by to vtedy, počas horúceho leta, povedal? Okolo Slovana vládla eufória, nadšenie z nového trénera Yayu Tourého, nového štýlu futbalu a omladeného tímu.
V polovici augusta Slovan doma zničil Ružomberok 5:0 a po troch kolách Niké ligy mal impozantné skóre 12:0.
Odvtedy však na Tehelnom poli nevyhral ani jeden súťažný zápas.
Strih do posledného víkendu. Je 24. novembra a Slovan doma remizoval s nováčikom súťaže z Banskej Bystrice 2:2. Ešte dve minúty pred koncom pritom vyhrával o dva góly.
„Je to hanba, strašne to bolí. Musíme sa, neviem ani čo... zobudiť sa,“ priznal stredopoliar Peter Pokorný. Fanúšikom sa ospravedlňoval, na náročný program sa nevyhováral.
„Žiadne výhovorky, šli sme do zápasu čerství,“ dodal.
Ešte emotívnejšie reagoval tréner Yaya Touré. „V noci určite nebudem spať, pretože som tak veľmi sklamaný a nahnevaný, že ani neviem, kam sa podieť a čo dnes večer robiť.
Toto bude pre mňa nočná mora možno na dlhý čas, lebo takéto niečo som ešte nevidel.“
Fanúšikovia Slovana sú rozhorčení. Letná pohoda je dávno preč.
Z desiatich zápasov vyhrali iba dva
Z posledných desiatich súťažných zápasov vyhral Slovan iba dva. Ak nerátame víťazstvo v Slovenskom pohári nad treťoligovou Nitrou. Alarmujúce je aj skóre za toto obdobie: 13:24.
Ešte po postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov sa hovorilo, že Touré v Slovane dlho nevydrží. Nie však pre zlé výsledky. Naopak, ukázal taký veľký trénerský potenciál, že sa očakával záujem zo zahraničia.
Teraz sa situácia obracia. Touré možno sezónu v Slovane naozaj nedokončí, ale z úplne iného dôvodu. Jeho tím sa ponoril do krízy.
Kým ešte pred pár dňami tréner obhajoval hráčov a pripomínal, že nie sú stroje, po sobotňajšom zápase výrazne pritvrdil.
„Som veľmi, veľmi sklamaný z niektorých hráčov, dám im to pocítiť a uvidíme. A ak nie sú dostatočne profesionálni na to, aby pochopili, že Slovan je veľký klub, úprimne to znamená, že sem nepatria,“ vyhlásil Touré.
A pridal ďalšie tvrdé hodnotenie:
„Som veľmi, veľmi sklamaný z tímu a v defenzíve sme takí slabí.“
V Lige majstrov je najslabší
Slovan je v hlavnej fáze Ligy majstrov najslabším tímom. Všetky tri zápasy prehral rozdielom triedy.
Na pôde Paríža Saint-Germain 1:6, doma so Stuttgartom 0:3 a na ihrisku AS Rím 0:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Banská Bystrica
Tieto výsledky sa však dali do istej miery očakávať. Súpermi boli špičkové tímy z najlepších súťaží sveta.
Oveľa väčšie rozčarovanie vyvolávajú výsledky v domácej lige.
Slovan prehral doma s Michalovcami, remizoval v Skalici a naposledy stratil dva body proti Banskej Bystrici. Až v troch prípadoch tak postrácal body s mužstvami zo spodnej časti tabuľky.
Pritom prvé štyri ligové zápasy vyhral. Odvtedy však prišla kríza.
Je to najhorší vstup Slovana do sezóny za posledných desať rokov, aspoň čo sa týka prvých jedenástich ligových zápasov. Zároveň ide o jeho najhorší štart na novom Tehelnom poli v rovnakej fáze súťaže.
Naposledy začal horšie v sezóne 2016/17 pod vedením Ivana Vukomanoviča, keď titul získala Žilina. V tom čase hrával Slovan ešte na staručkých Pasienkoch.
Slovan stratil dominanciu aj v štatistikách
Pre úradujúceho majstra je nezvyčajné aj to, že v súťaži nedominuje ani štatisticky.
V posledných rokoch platilo, že Slovan buď nastrieľal najviac gólov, alebo najmenej inkasoval. Aspoň v jednej z týchto činností bol najlepší. Momentálne neplatí ani jedno.
V produktivite dominujú hráči Dunajskej Stredy.
Ak sa pozrieme na kanadské bodovanie, teda súčet gólov a asistencií, žiadny hráč úradujúceho majstra nie je ani v prvej desiatke. Rovnako je to aj v tabuľke strelcov. Najlepší strelci Slovana majú na konte iba po štyri góly.
Akoby mužstvu chýbal líder, ktorý by ho v ťažkých chvíľach potiahol. Tigran Barseghyan, ktorý v minulosti ťahal tím gólmi a asistenciami má na konte iba 3+2.
Nino Marcelli, najdrahší hráč Slovana, v tejto sezóne stále nestrelil ani jeden gól.
V Lige majstrov robí z nových hráčov najlepší dojem Suleiman Camara, ale v Niké lige stále čaká na svoj prvý gól.
Osem bodov strata
Otázniky vyvolávajú aj iné posily. Po postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov priviedol Slovan jedinú.
Stopér Sahmkou Camara prišiel zo Slavie Praha na hosťovanie, zatiaľ však odohral iba dva zápasy. Potvrdzuje povesť nevyspytateľného hráča.
Do hry naskočil na pôde Paríža Saint-Germain a celý zápas odohral proti Žiline. Odvtedy v prvom tíme ani ťuk.
Naposledy nastúpil za béčko, kde tiež nepresvedčil. Slovan získal osem majstrovských titulov za sebou.
Z iného klubu sa naposledy tešili z prvenstva v sezóne 2017/2018, keď ligu ovládla Trnava.
VIDEO: Pozápasová tlačová konferencia Slovan - Banská Bystrica
V posledných rokoch bol Slovan zvyknutý pozerať sa na konkurentov z najvyššieho miesta tabuľky. Sem-tam ho síce niekto počas sezóny na chvíľu zosadil, ale nikdy to netrvalo dlho.
Teraz je až štvrtý. Po neúplnom 12. kole stráca na lídra z Dunajskej Stredy už osem bodov. Takýto hendikep Slovan v ére nového Tehelného poľa ešte nezažil. Prvý zápas na novom štadióne pritom odohral vo februári 2019.
Videl pozitíva. Teraz hovorí o nočnej more
Keď Slovan naposledy strácal na lídra tabuľky minimálne osem bodov, tak titul získala už spomínaná Trnava.
História však ukazuje, že Slovan dokázal zmazať aj oveľa väčšiu stratu, dokonca v ére Kmotríka.
Po jesennej časti sezóny 2010/11 bol až piaty a na vedúcu Žilinu strácal priepastných dvanásť bodov. Potom sa však stal menší zázrak.
Mužstvo pod vedením nového trénera Karla Jarolíma obrovský hendikep zlikvidovalo. Slovan napokon získal majstrovský titul s náskokom siedmich bodov pred druhou Senicou.
Osem bodov teda nie je strata, ktorá by sa nedala dohnať. Pre klub, ktorý si za posledné roky zvykol na domácu dominanciu, je to však nezvyčajná situácia.
Slovan si koncom augusta vybojoval v Celje postup do hlavnej fázy Ligy majstrov. Odvtedy však svojich fanúšikov skutočne potešil iba v jednom zápase. Pred týždňom, keď vyhral v Trnave presvedčivo 3:0.
Okrem toho síce zvíťazil aj v Komárne, ale po veľmi nepresvedčivom výkone. Komárno je pritom posledné a ako jediné mužstvo v súťaži stále nevyhralo ani jeden zápas.
Pred zápasom so Stuttgartom, 13. októbra, Touré na tlačovej konferencii vyhlásil: „Máme jeden cieľ. Veľmi dobre vieme, aký je, ale momentálne vám ho nechcem prezradiť. Na konci sezóny uvidíte.“
V tom čase ešte tréner pôsobil presvedčene, že mužstvo je na správnej ceste. Keď dostal otázku na pokles výkonnosti a nadšenia hráčov po postupe do Ligy majstrov, nasledovala dlhá odpoveď. Touré odmietal vidieť situáciu negatívne.
Z extrému do extrému
„Vy momentálne vidíte niečo negatívne. Ja to však vnímam pozitívne. Pretože je to normálne. Je to ľudské.
Nemôžete byť neustále na vrchole. Raz ste hore, inokedy dole. Taký je život. Najdôležitejšie je, ako sa z toho dostanete a ako zareagujete.“
Pokračoval vysvetlením, že výkyvy výkonnosti sú prirodzené.
„To, čo vy považujete za negatívne, ja beriem ako prirodzenú súčasť futbalu. Hráči sú predsa ľudia, nie stroje.
Keby sme vypadli z Ligy majstrov alebo vôbec nehrali európske poháre a sústredili sa len na slovenskú ligu a pohár, verte mi, možno by sme vyhrali všetky zápasy. Pretože by sme hrali iba raz do týždňa.“
Teraz už Touré hovorí trošku inak. Namiesto obhajoby hráčov prišla kritika. Namiesto pozitívneho pohľadu na výsledkový útlm hovorí o nočnej more, pre ktorú nebude spať.
Slovan sa za tri mesiace dostal z jedného extrému do druhého.
V auguste mal skóre 12:0, nového trénera s veľkým menom, omladené mužstvo a fanúšikov plných očakávania.
Koncom novembra má za sebou sériu domácich neúspechov, alarmujúce skóre z posledných zápasov a osembodovú stratu na lídra.
Touré v októbri pripomínal, že vo futbale je normálne byť raz hore a inokedy dole. A že najdôležitejšie je, ako sa z toho mužstvo dostane a ako zareaguje.
Práve na túto odpoveď teraz čaká celý Slovan.