Tisícka je na dohľad. Ronaldo ozdobil gólovú prestrelku hetrikom

Saudi Pro League- 11. kolo
Al Nassr - Al Kholood 5:3 (2:2)
Góly: 24. Anfelo, 38, Mane, 66. 72. a 81 Ronaldo - 16. Domingues, 45+2. Essomba, 90+4. Domingues (penalta)
Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo strelil hetrik vo štvrtkovom zápase Saudi Pro League, v ktorom jeho Al Nassr zdolal Al Kholood 5:3, a priblížil sa k magickej hranici 1000 gólov.
Počas svojej kariéry ich zaznamenal už 985.
Ronaldo prvýkrát rozvlnil sieť už v 10. minúte, no jeho prvý zásah neplatil pre ofsajd. Následne išli do vedenia hostia a prvý polčas sa skončil 2:2.
V druhom už úradoval portugalský kanonier, ktorý potreboval na tri góly len štvrťhodinu.
Prvý strelil v 66. minúte a hetrik uzavrel v 81. Spolu s ním zažiaril aj jeho krajan Joao Felix, ktorý zaznamenal štyri asistencie.
VIDEO: Hetrik Ronalda
Kapitánovi portugalskej reprezentácie tak k historickému míľniku 1000 oficiálnych gólov chýba už len 15 presných zásahov.
Bývalý útočník Realu Madrid, Manchestru United a Juventusu ani vo veku 41 rokov nespomaľuje a v drese Al Nassru naďalej rozhoduje zápasy v pokutovom území.
Ak hranicu tisícky pokorí, pôjde o jeden z najväčších individuálnych úspechov v histórii futbalu.
Al Nassr sa vďaka víťazstvu udržal na čele tabuľky saudskoarabskej ligy, na konte má 28 bodov.