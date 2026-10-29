Tisícka je na dohľad. Ronaldo ozdobil gólovú prestrelku hetrikom

Cristiano Ronaldo sa raduje so spoluhráčom.
Cristiano Ronaldo sa raduje so spoluhráčom. (Autor: x/ AlNassr FC)
Sportnet, TASR|29. okt 2026 o 21:46 (aktualizované 29. okt 2026 o 22:08)
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Joao Felix pridal k výhre Al Nassru štyri asistencie.

Saudi Pro League- 11. kolo

Al Nassr - Al Kholood 5:3 (2:2)

Góly: 24. Anfelo, 38, Mane, 66. 72. a 81 Ronaldo - 16. Domingues, 45+2. Essomba, 90+4. Domingues (penalta)

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo strelil hetrik vo štvrtkovom zápase Saudi Pro League, v ktorom jeho Al Nassr zdolal Al Kholood 5:3, a priblížil sa k magickej hranici 1000 gólov.

Počas svojej kariéry ich zaznamenal už 985.

Ronaldo prvýkrát rozvlnil sieť už v 10. minúte, no jeho prvý zásah neplatil pre ofsajd. Následne išli do vedenia hostia a prvý polčas sa skončil 2:2.

V druhom už úradoval portugalský kanonier, ktorý potreboval na tri góly len štvrťhodinu.

Prvý strelil v 66. minúte a hetrik uzavrel v 81. Spolu s ním zažiaril aj jeho krajan Joao Felix, ktorý zaznamenal štyri asistencie.

VIDEO: Hetrik Ronalda

Kapitánovi portugalskej reprezentácie tak k historickému míľniku 1000 oficiálnych gólov chýba už len 15 presných zásahov.

Bývalý útočník Realu Madrid, Manchestru United a Juventusu ani vo veku 41 rokov nespomaľuje a v drese Al Nassru naďalej rozhoduje zápasy v pokutovom území.

Ak hranicu tisícky pokorí, pôjde o jeden z najväčších individuálnych úspechov v histórii futbalu.

Al Nassr sa vďaka víťazstvu udržal na čele tabuľky saudskoarabskej ligy, na konte má 28 bodov.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Cristiano Ronaldo sa raduje so spoluhráčom.
    Cristiano Ronaldo sa raduje so spoluhráčom.
    Tisícka je na dohľad. Ronaldo ozdobil gólovú prestrelku hetrikom
    dnes 21:46
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