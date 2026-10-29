VIDEO: Bejzbalová MLB má nového šampióna. Milwaukee získalo premiérový titul

MLB - 5. zápas Svetovej série
Tampa Bay Rays – Milwaukee Brewers 1:4
/konečný stav série: 1:4/
Bejzbalisti Milwaukee Brewers v noci na štvrtok získali svoj premiérový titul vo Svetovej sérii.
Majstrovskú trofej v play off MLB si zabezpečili víťazstvom v piatom finálovom stretnutí nad Tampou Bay Rays 4:1 a v sérii triumfovali rovnakým výsledkom.
Tím z Wisconsinu získal po bode v druhom a piatom inningu, v tom šiestom definitívne odskočil súperovi dvoma na skóre 4:0.
VIDEO: Milwaukee získalo svoj premiérový titul
„Je to ten najlepší pocit na svete. Sú tu všetci naši fanúšikovia. Viem, že mesto na to čakalo veľmi, veľmi dlho. Sme nesmierne šťastní, že sme im to mohli priniesť domov,“ citovala agentúra AP kapitána víťazného tímu Christiana Yelicha.
Milwaukee dotiahlo k zisku trofeje svoju prvú účasť vo Svetovej sérii po 44 rokoch a celkovo druhú.
V semifinále Brewers vyradili obhajcu titulu z posledných dvoch rokov Los Angeles Dodgers hladko 4:0 na zápasy a napokon vybojovali prvý titul od založenia klubu v roku 1969.
Vo Svetovej sérii Milwaukee potvrdilo úlohu favoritov. So 103 výhrami boli Brewers najlepším tímom základnej časti. Rays o trofej márne usilovali už v rokoch 2008 a 2020.