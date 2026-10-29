Nebude hrať ani dostávať plat. Detroit suspendoval bývalého kapitána Larkina

Hokejový klub Detroit Red Wings suspendoval svojho bývalého kapitána Dylana Larkina bez nároku na plat.
Tridsaťročný americký útočník oznámil vedeniu, že za mužstvo už nenastúpi a bude čakať na výmenu do iného klubu NHL.
Larkin požiadal o výmenu ešte v júni, no takmer mesiac po začiatku novej sezóny stále pôsobí v Detroite. Jeho rozhodnutie bojkotovať zápasy sa vedeniu klubu nepáči.
„Dylan Larkin nás informoval, že už nebude hrať za Detroit Red Wings. Sme sklamaní z jeho rozhodnutia, najmä vzhľadom na jeho záväzky voči organizácii a spoluhráčom. Preto sme ho suspendovali bez nároku na plat,“ uviedol vo vyhlásení dočasný generálny manažér Shawn Horcoff.
„Naďalej budeme skúmať možnosti jeho výmeny. Okrem toho, že potrebujeme jeho súhlas, musí byť každá výmena aj v najlepšom záujme Detroitu a podporovať dlhodobé ciele organizácie.“
Larkinov agent Pat Brisson pre The Athletic uviedol, že jeho klient bol počas celého procesu profesionálny a spolupracoval s klubom, no už má celej situácie dosť.
Americký center pôsobí v Detroite od začiatku kariéry v NHL. Klub si ho vybral v prvom kole draftu v roku 2014 a od januára 2021 do konca minulej sezóny zastával funkciu kapitána.
Po letnej žiadosti o výmenu ho vedenie pred tréningovým kempom zbavilo kapitánskeho céčka. Napriek tomu sa zapojil do prípravy a pokračoval v mužstve aj po začiatku sezóny. V desiatich zápasoch získal šesť bodov za dva góly a štyri asistencie.
Larkin má v zmluve klauzulu, ktorá mu umožňuje zablokovať akúkoľvek výmenu. Nedávno však rozšíril zoznam klubov, do ktorých by bol ochotný prestúpiť, na desať.
Jeho zmluva zaťažuje platový strop Detroitu sumou 8,7 milióna dolárov ročne. V aktuálnej sezóne má zarobiť osem miliónov dolárov, pričom počas suspendácie prichádza približne o 41-tisíc dolárov denne.
Podobná situácia nastala v tejto sezóne aj vo Winnipegu. Jets suspendovali brankára Connora Hellebuycka, ktorý odmietol nastúpiť do tréningového kempu a požadoval výmenu. Minulý týždeň napokon zamieril do New Jersey Devils.
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