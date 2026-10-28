Najmladší v NHL chytá ako najlepší. Poznal každého útočníka, ukradol Dobešovi pozíciu jednotky?

Stretnutie pred draftom v roku 2023. Zástupcovia Montrealu sa rozprávajú s mladým brankárom Jacobom Fowlerom a pýtajú sa ho na útočníkov juniorskej USHL, v ktorej hráva.
Fowler s absolútnou presnosťou hovorí, či je daný hráč pravák alebo ľavák, či je strelcom alebo skôr nahrávačom.
Od skautov klubu Original Six si vyslúži pochvalu.
„Mohli by ste prejsť celú ligu a vedel by som vám povedať, či je niekto pravák alebo ľavák,“ hovoril mladý brankár.
„Nikdy som si to neštudoval, ale keď chytáte proti nejakému hráčovi, musíte rýchlo zistiť, na ktorú stranu hrá, ak chcete zastaviť puk. Ak to neviete, nebudete veľmi úspešným brankárom.“
Všade, kde Fowler pôsobil, dosahoval výborné výsledky. 92,7, 92,1, 92,6 a 94,0 percenta – to sú jeho čísla z USHL a NCAA pred vstupom do profesionálneho hokeja.
Teraz je najmladším brankárom v NHL. Dopredu ho hnala túžba dokázať, že sa v ňom ostatní mýlili.
Draftovali ho až za Gajanom
Fowlerovi nevyšiel draft do juniorských líg. S rodinou sedel šesť hodín pred televízorom, sledoval výber mladíkov, no nikto po ňom nesiahol.
„Sledovať to a vidieť, ako si vás nikto nevyberie, je na nič,“ vysvetľoval pred draftom do NHL zástupcom Montrealu. „Nikto ma nechcel. Každý večer som potom chcel dokazovať, že vynechali nesprávneho hráča. Tento pocit si v sebe nesiem každý deň.“
Zástupcov Canadiens presvedčil. Na drafte NHL už svoje meno počul. Vybrali si ho v treťom kole draftu 2023 z celkového 69. miesta.
Bol až šiestym draftovaným brankárom z tohto ročníka. Prvý išiel z 35. miesta do Chicaga Slovák Adam Gajan.
Potom si Arizona z 38. miesta vybrala Čecha Michaela Hrabala, Detroit zo 41. miesta Augustinea, Philadelphia z 51. pozície Bjarnasona, Anaheim zo 60. Claru a až potom prišiel na rad Fowler.
Presuňme sa o tri roky dopredu, do súčasnosti. Spomedzi všetkých brankárov draftovaných v roku 2023 je Fowler jediným, ktorý pravidelne chytá v NHL. Okrem neho sa v minulej sezóne dočkal troch zápasov za Winnipeg aj Thomas Milic.
Favorit na Caldera, ale aj Vezinu?
Fowler odchytal v minulej sezóne 17 zápasov za prvý tím Montrealu a aj v tomto ročníku je stále považovaný za nováčika.
Brankári sa v NHL väčšinou začínajú výraznejšie presadzovať až vo vyššom veku. Američan má však len 21 rokov a v profilige sa javí, že je na správnom mieste.
Sezónu pritom začal v AHL, kam ho poslali po tréningovom kempe. Montreal ho povolal až po zranení Samuela Montembeaulta a prvý duel v aktuálnom ročníku odohral 8. októbra.
Po siedmich zápasoch sú však jeho čísla neskutočné. Prvý duel proti Nashvillu síce prehral, no odvtedy vyhral šesťkrát za sebou. Už len jedno víťazstvo mu chýba k vyrovnaniu klubového rekordu v počte víťazstiev nováčika za sebou.
Jeho úspešnosť zákrokov dosahuje 94,2 percenta, v priemere inkasuje 1,54 gólu na zápas a zaznamenal aj dve čisté kontá. S hodnotou 10,1 gólu chyteného nad očakávanie je najlepším brankárom celej ligy.
Takýmto tempom by patril medzi favoritov na zisk Calder Trophy pre najlepšieho nováčika sezóny. Momentálne však podáva výkony, ktoré ho radia aj medzi kandidátov na Vezina Trophy. V posledných troch zápasoch inkasoval len dva góly.
Najlepší brankársky výkon v aktuálnej sezóne
To všetko Fowler dokazuje ako najmladší brankár v celej NHL. Rodák z Floridy oslávi v novembri 22. narodeniny.
V poslednom dueli pomohol Montrealu k víťazstvu nad St. Louis 2:0, keď predviedol 46 zákrokov. Ide o najvyšší počet zákrokov nováčika Montrealu pri čistom konte.
Analytik JFresh označil jeho výkon za najlepší brankársky výkon v aktuálnej sezóne. Zápas ukončil s hodnotou viac ako štyroch gólov chytených nad očakávanie.
Po výbornom stretnutí však vyzdvihol predovšetkým svojich spoluhráčov z obrany:
VIDEO: Fowler a jeho zákroky
„Dali sme veľký dôraz na to, aby obrancovia vytláčali hráčov, a išlo im to skvele. Dovolili mi vidieť strely.“
Má Dobeš problém?
Výborné výkony Fowlera vytlačili z bránky Jakuba Dobeša, ktorý, zdá sa, prichádza o pozíciu brankárskej jednotky.
Český gólman bol v minulej sezóne najvyťažovanejším brankárom Canadiens a mužstvo podržal najmä v play-off.
Odchytal všetkých 19 zápasov a na ceste Montrealu do konferenčného finále patril k hlavným hviezdam tímu. Bol jedným z najväčších objavov sezóny a zaradil sa medzi najlepších nováčikov roka.
Dobeš v lete podpísal zmluvu na ďalšie tri roky v hodnote 5 357 575 dolárov ročne. Nový kontrakt začne platiť v sezóne 2027/28. Do aktuálneho ročníka vstupoval v pozícii jednotky.
Dvadsaťpäťročný brankár však zatiaľ nepodáva dobré výkony. V piatich dueloch zastavil len 84,7 percenta striel a jeho priemer inkasovaných gólov sa blíži k hranici 4,5 na zápas.
Tréneri tak začínajú uprednostňovať Fowlera. Rozdiel medzi oboma brankármi je momentálne priepastný. Jeden má skvelé štatistiky, druhý katastrofálne. Jeden zápasy vyhráva, druhý prehráva.
Dobeš odchytal prvé tri stretnutia sezóny, v posledných troch bol už len náhradníkom. Z piatich duelov, do ktorých nastúpil, Montreal vyhral iba jeden. Fowler má naopak po siedmich dueloch len jednu prehru.
Mladší z brankárskej dvojice dostal priestor aj v zápase pod holým nebom Heritage Classic proti Winnipegu. Do takýchto stretnutí mužstvá väčšinou nasadzujú svojich brankárov číslo jeden.
Fowler sa stal najmladším brankárom, ktorý nastúpil pod holým nebom, a zároveň najmladším, ktorý v takomto stretnutí vychytal víťazstvo.
Jeho nasadenie do zápasu môže byť aj náznakom toho, kto by mal byť brankárskou budúcnosťou Canadiens.
Montembeault je kandidátom na výmenu
Ešte donedávna bola brankárska pozícia slabinou a zdrojom neistoty Montrealu. V play-off však žiaril Dobeš, teraz žiari Fowler.
„Je dobré mať takéto problémy,“ zhodnotil aktuálnu situáciu tréner Martin St. Louis.
Zdá sa, že Canadiens mali aj pri tomto draftovom výbere dobrý inštinkt.
Insider Darren Dreger z TSN si myslí, že Montreal má na brankárskom poste dostatočnú hĺbku a po návrate Montembeaulta bude generálny manažér Kent Hughes so záujmom počúvať ponuky od ostatných klubov.
Montembeault je v poslednom roku svojej zmluvy a ročne zarába 3,15 milióna dolárov. V aktuálnej sezóne však ešte nenastúpil a ani v tej minulej nepodával presvedčivé výkony.
V Montreale je čoraz ťažšie predstaviť si jeho budúcnosť, a tak by mohol posilniť klub, ktorý potrebuje zlepšiť situáciu v bránke.
Mať kvalitnú brankársku dvojicu je v NHL veľmi dôležité a zdá sa, že Montreal ju momentálne má.
Fowler má však v súčasnej forme jednoznačne navrch. Konkurencia v podobe mladšieho spoluhráča môže naštartovať aj Dobešove výkony.
Fanúšikovia Canadiens majú dôvod na úsmev. Vo Fowlerovi môžu vidieť talent, ktorý pripomína klubovú legendu Careyho Pricea.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: