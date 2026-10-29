ONLINE: Dallas Stars - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Dallas Stars a Montreal Canadiens dnes v noci hrali ďalší zápas základnej časti NHL.
Za Montreal tradične nastúpi Juraj Slafkovský.
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ONLINE PRENOS: Dallas Stars - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
30.10.2026 o 01:00
Dallas
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
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