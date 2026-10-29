ONLINE: Dallas Stars - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Dallas Stars - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Dallas Stars - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|29. okt 2026 o 20:00
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Sledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Dallas Stars - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Dallas Stars a Montreal Canadiens dnes v noci hrali ďalší zápas základnej časti NHL.

Za Montreal tradične nastúpi Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Dallas Stars - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, piatok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
30.10.2026 o 01:00
Dallas
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Dallas Stars - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Dallas Stars - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Dallas Stars - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Slafkovský)
dnes 20:00
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