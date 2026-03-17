Štvrťfinále play off extraligy a odvety Ligy majstrov. Športový program na dnes (18. marec)

Športový program na stredu, 18. marec
Futbal
- 16:30 Sporting Braga - Ferencváros Budapešť /prvý zápas: 0:2/, odveta osemfinále Európskej ligy
- 18:45 FC Barcelona - Newcastle United /prvý zápas: 1:1/, odveta osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Bayern Mníchov - Atalanta Bergamo /prvý zápas: 6:1/, odveta osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 FC Liverpool - Galatasaray Istanbul /prvý zápas: 0:1/, odveta osemfinále Ligy majstrov
- 21:00 Tottenham Hotspur - Atletico Madrid /prvý zápas: 2:5/, odveta osemfinále Ligy majstrov
- 19:30 MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová, prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu
Hokej
- 0:00 Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes, NHL
- 0:00 Montreal Canadiens - Boston Bruins, NHL
- 0:00 Toronto Maple Leafs - New York Islanders, NHL
- 0:30 Chicago Blackhawks - Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - Nashville Predators, NHL
- 2:00 Edmonton Oilers - San Jose Sharks, NHL
- 3:00 Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning, NHL
- 3:00 Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Florida Panthers, NHL
- 17:00 Vlci Žilina - HK Poprad, prvé zápasy /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica, prvé zápasy /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off Tipsport ligy
- 17:30 Škoda Plzeň - Sparta Praha, prvé zápasy /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off českej extraligy
- 19:00 Dynamo Pardubice - Kometa Brno, prvé zápasy /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off českej extraligy
Basketbal
- 17:00 BC Slovan Bratislava - Košice Wolves, 31. kolo Tipos SBL
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - Patrioti Levice, 31. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Komárno - Nitra Blue Wings, 31. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - Spišskí Rytieri, 31. kolo Tipos SBL
- 18:00 MBK Baník Handlová - Iskra Svit, 31. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Miami
- Turnaj ATP v Miami
Bejzbal
- 01:00 finále MS World Baseball Classic
Paralympijské
- 09:30 TK s Alexandrou Rexovou po ZPH 2026
Skejtbording
- 11:00 TB s Richardom Turym
Volejbal
- 18:00 Panathinaikos Atény - Vallefoglia /prvý zápas: 2:3/, odveta ženy - finále Challenge Cupu
- 18:30 VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno, prvé zápasy /na 2 víťazstvá/ ženy - štvrťfinále play off Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom, prvé zápasy /na 2 víťazstvá/ ženy - štvrťfinále play off Niké extraligy
- 20:00 VK Slovan Bratislava - ŠVK Pezinok, prvé zápasy /na 2 víťazstvá/ ženy - štvrťfinále play off Niké extraligy
Hádzaná
- 19:30 Ukrajina - Slovensko, prvý zápas druhá fáza kvalifikácie MS 2027
TV program: streda, 18. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.