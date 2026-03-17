Štvrťfinále play off extraligy a odvety Ligy majstrov. Športový program na dnes (18. marec)

Momentka zo zápasu Poprad - Žilina.
Momentka zo zápasu Poprad - Žilina. (Autor: HK Poprad﻿)
Sportnet|18. mar 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 18. marca. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 18. marec

Futbal

  • 16:30 Sporting Braga - Ferencváros Budapešť /prvý zápas: 0:2/, odveta osemfinále Európskej ligy 
                             
  • 18:45 FC Barcelona - Newcastle United /prvý zápas: 1:1/, odveta osemfinále Ligy majstrov 
  • 21:00 Bayern Mníchov - Atalanta Bergamo /prvý zápas: 6:1/, odveta osemfinále Ligy majstrov 
  • 21:00 FC Liverpool - Galatasaray Istanbul /prvý zápas: 0:1/, odveta osemfinále Ligy majstrov 
  • 21:00 Tottenham Hotspur - Atletico Madrid /prvý zápas: 2:5/, odveta osemfinále Ligy majstrov

  • 19:30 MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová, prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu

Hokej

  • 0:00 Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes, NHL 
  • 0:00 Montreal Canadiens - Boston Bruins, NHL 
  • 0:00 Toronto Maple Leafs - New York Islanders, NHL 
  • 0:30 Chicago Blackhawks - Minnesota Wild, NHL 
  • 1:00 Winnipeg Jets - Nashville Predators, NHL 
  • 2:00 Edmonton Oilers - San Jose Sharks, NHL 
  • 3:00 Seattle Kraken - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 3:00 Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres, NHL 
  • 3:00 Vancouver Canucks - Florida Panthers, NHL 

  • 17:00 Vlci Žilina - HK Poprad, prvé zápasy /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica, prvé zápasy /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off Tipsport ligy

  • 17:30 Škoda Plzeň - Sparta Praha, prvé zápasy /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off českej extraligy 
  • 19:00 Dynamo Pardubice - Kometa Brno, prvé zápasy /na 4 víťazstvá/ štvrťfinále play off českej extraligy                                                        

Basketbal

  • 17:00 BC Slovan Bratislava - Košice Wolves, 31. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 BKM Mimel Lučenec - Patrioti Levice, 31. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 BC Komárno - Nitra Blue Wings, 31. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Prievidza - Spišskí Rytieri, 31. kolo Tipos SBL 
  • 18:00 MBK Baník Handlová - Iskra Svit, 31. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 

Tenis

  • Turnaj WTA v Miami
  • Turnaj ATP v Miami

Bejzbal

  • 01:00 finále MS World Baseball Classic

Paralympijské

  • 09:30 TK s Alexandrou Rexovou po ZPH 2026          

Skejtbording

  • 11:00 TB s Richardom Turym        

Volejbal

  • 18:00 Panathinaikos Atény - Vallefoglia /prvý zápas: 2:3/, odveta ženy - finále Challenge Cupu

  • 18:30 VA UNIZA Žilina - VK Pirane Brusno, prvé zápasy /na 2 víťazstvá/ ženy - štvrťfinále play off Niké extraligy
  • 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom, prvé zápasy /na 2 víťazstvá/ ženy - štvrťfinále play off Niké extraligy
  • 20:00 VK Slovan Bratislava - ŠVK Pezinok, prvé zápasy /na 2 víťazstvá/ ženy - štvrťfinále play off Niké extraligy

Hádzaná

  • 19:30 Ukrajina - Slovensko, prvý zápas druhá fáza kvalifikácie MS 2027
TV program: streda, 18. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Momentka zo zápasu Poprad - Žilina.
    Momentka zo zápasu Poprad - Žilina.
    Štvrťfinále play off extraligy a odvety Ligy majstrov. Športový program na dnes (18. marec)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Štvrťfinále play off extraligy a odvety Ligy majstrov. Športový program na dnes (18. marec)