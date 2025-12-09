Slováci na domácom turnaji aj Liga majstrov. Športový program na dnes (10. december)

Gólová radosť slovenských hokejistov (Autor: TASR)
Gólová radosť slovenských hokejistov (Autor: TASR)
Sportnet|10. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 10. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 10. december

Futbal

  • 15:00 MFK Ružomberok - FC Košice, osemfinále Slovnaft Cupu,
  • 16:30 MŠK ŽILINA - Crvena Zvezda Belehrad, 3. kolo majstrovskej vetvy UEFA Youth League,
  • 18:00 CD Cruz Azul - Flamengo Interkontinentálny pohár FIFA
  • 18:45 CF Villarreal - FC Kodaň, LM – 6. kolo ligovej fázy
  • 18:45 FK Karabach - Ajax Amsterdam, LM – 6. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Real Madrid - Manchester City, LM – 6. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Bayer Leverkusen - Newcastle United, LM – 6. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Juventus Turín - Pafos FC, LM – 6. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Borussia Dortmund - FK Bodö/Glimt, LM – 6. kolo ligovej fázy
  • 21:00 FC Bruggy - FC Arsenal, LM – 6. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Benfica Lisabon - SSC Neapol, LM – 6. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Athletic Bilbao - Paríž Saint-Germain, LM – 6. kolo ligovej fázy

Hokej 

  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Anaheim Ducks, NHL 
  • 1:00 Philadelphia Flyers - San Jose Sharks, NHL 
  • 1:00 New York Islanders - Vegas Golden Knights, NHL 
  • 1:00 Ottawa Senators - New Jersey Devils, NHL 
  • 1:00 Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning, NHL 
  • 1:30 Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets, NHL 
  • 2:00 St. Louis Blues - Boston Bruins, NHL 
  • 2:00 Winnipeg Jets - Dallas Stars, NHL 
  • 3:00 Edmonton Oilers - Buffalo Sabres, NHL 
  • 3:30 Nashville Predators - Colorado Avalanche, NHL 

  • 18:00 Slovensko - Nórsko, Vianočný Kaufland Cup 2025 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Basketbal

  • 18:00 VEF Riga - Szolnoki Olaj KK, Liga majstrov FIBA
  • 18:30 AEK Atény - Patrioti Levice, Liga majstrov FIBA
  • 18:30 Surne Bilbao Basket - Sporting CP Lisabon, Európsky pohár FIBA
  • 19:15 PAOK BC Solún - BC Prievizda, Európsky pohár FIBA
  • 19:00 Gimle Basket - BC Slovan Bratislava, ENBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Florbal

  • 16.00/19.00 zápasy o 13.-16. miesto, MS žien 2025

Hádzaná

  • 18:00 Holandsko - Maďarsko, štvrťfinále MS žien 2025
  • 21:00 Dánsko - Francúzsko, štvrťfinále MS žien 2025
  • 11:00 Irán - Kazachstan, o 31. miesto MS žien 2025
  • 13:30 Uruguaj - Kuba, o 29. miesto MS žien 2025
  • 16:00 Paraguaj - Egypt, o 27. miesto MS žien 2025
  • 18:30 Chorvátsko - Čína, o 25. miesto MS žien 2025

Volejbal

  • 19:00 VK Slovan Bratislava - Prima Donna Kaas Huizen, 2. kolo Challenge Cupu
Ostatné športy

