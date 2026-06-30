Trh s voľnými hráčmi v NHL a volejbalistky Slovenska v odvete. Športový program na dnes (1. júl)

Pavol Regenda
Pavol Regenda (Autor: X/San Jose Sharks)
Sportnet|1. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 1. júla. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 1. júla

Futbal

Tenis

  • od 12:00, Wimbledon

Vodný slalom

  • 8:30 K1 ženy U23 - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
  • 9:30 K1 muži U23 - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
  • 11:30 K1 juniorky - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
  • 12:28 K1 juniori - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
  • 15:15 K1 ženy U23 hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
  • 15:48 K1 muži U23 hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
  • 17:10 K1 juniorky hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
  • 17:43 K1 juniori hliadky, MS juniorov a do 23 rokov

  Hokejbal

  • 9:00 USA - Slovensko - U16, MS do 16 a 18 rokov
  • 18:00 Slovensko - Kanada červení - U16, MS do 16 a 18 rokov

  • 11:15 Slovensko - USA - U18, MS do 16 a 18 rokov
  • 20:10 Slovensko - Česko - U18, MS do 16 a 18 rokov

Rýchlostná kanoistika

  • 13:30 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
  • 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/

Hokej

  • 18:00 NHL - otvorenie trhu s voľnými hráčmi

Volejbal

  • 18:00 Švédsko - Maďarsko /prvý zápas: 3:2/, ženy - semifinále EL odvety 
  • 20:00 Slovinsko - Slovensko /prvý zápas: 3:0/, ženy - semifinále EL odvety /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO  
TV program: streda, 1. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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