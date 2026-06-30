Trh s voľnými hráčmi v NHL a volejbalistky Slovenska v odvete. Športový program na dnes (1. júl)

Športový program na stredu, 1. júla
Futbal
- 3:00 Mexiko - Ekvádor, šestnásťfinále na MS 2026
- 18:00 Anglicko - DR Kongo, šestnásťfinále na MS 2026
- 22:00 Belgicko - Senegal, šestnásťfinále na MS 2026
Tenis
- od 12:00, Wimbledon
Vodný slalom
- 8:30 K1 ženy U23 - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
- 9:30 K1 muži U23 - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
- 11:30 K1 juniorky - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
- 12:28 K1 juniori - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
- 15:15 K1 ženy U23 hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
- 15:48 K1 muži U23 hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
- 17:10 K1 juniorky hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
- 17:43 K1 juniori hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
Hokejbal
- 9:00 USA - Slovensko - U16, MS do 16 a 18 rokov
- 18:00 Slovensko - Kanada červení - U16, MS do 16 a 18 rokov
- 11:15 Slovensko - USA - U18, MS do 16 a 18 rokov
- 20:10 Slovensko - Česko - U18, MS do 16 a 18 rokov
Rýchlostná kanoistika
- 13:30 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
- 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
Hokej
- 18:00 NHL - otvorenie trhu s voľnými hráčmi
Volejbal
- 18:00 Švédsko - Maďarsko /prvý zápas: 3:2/, ženy - semifinále EL odvety
- 20:00 Slovinsko - Slovensko /prvý zápas: 3:0/, ženy - semifinále EL odvety /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
TV program: streda, 1. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.