Jediný Slovák v programe sa zranil. Nepôjde tak ani do repasáže

Slovenský zápasník Roland Csicsó prehral vo svojom prvom dueli na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave.
V grécko-rímskom štýle v kategórii do 67 kg nestačil v kvalifikačnom kole na Ilju Abdollaha Alichaniho z Iránu, pričom z úvodného súboja si odniesol aj zranenie.
Jeho súper následne vypadol vo štvrťfinále, takže Csicsó by sa nepredstavil ani v repasáži, ak by mu to zdravotný stav dovolil.
Od začiatku zápasu mal navrch ázijský zápasník, ktorý za dve minúty a osem sekúnd zvíťazil 9:0 na technickú prevahu.
Csicsó navyše ukončil duel so zranením ruky, ktorá bola podľa prvotných odhadov vykĺbená v oblasti lakťa. Následne odišiel na vyšetrenia do nemocnice, ktoré určia rozsah prípadného zranenia.
„Ešte neviem presne povedať, čo sa stalo, ale v podstate ako bránil, tak spadol na lakeť. Teraz ideme do nemocnice na röntgen a uvidíme, čo na to lekár povie, či bude môcť ísť na prípadnú repasáž alebo nie. Na začiatku zápasil výborne.
Presne tak, ako som chcel. Urobil síce jednu chybu, ale taký je šport. Samotné zranenie bola jednoducho nehoda, to sa stane. Išlo o regulárny ťah súpera, nebolo tam nič neférové,“ povedal po zápase pre SPR Media tréner Tamás Soós.
Csicsó bol jediný Slovák v pondelkovom programe, keďže v nedeľu sa Bálint Varga v kategórii do 63 kilogramov nedostal ani do repasáží.
V pondelok bol na programe ešte žreb ženskej časti, kde má Slovensko štvornásobné zastúpenie vďaka kvartetu Sabína Pipová, Lara Görcsová, Viktória Földesiová a Michaela Šeböková.