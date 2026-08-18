Traja Slováci neprešli kvalifikáciou na domácich MS do 20 rokov. Všetci čakajú na repasáže

Slovenským zápasníkom sa počas utorkového programu na MS do 20 rokov v Bratislave nedarilo.
Vo svojich kategóriách už v kvalifikácii vypadli Nikolasz Pálenyik, Dominik Hervai aj Sabina Pipová. Všetci teraz budú čakať na to, či sa dostanú aspoň do repasáží.
Pálenyik na žinenke iba 83 sekúnd
Pálenyik v kategórii do 60 kilogramov grécko-rímskeho štýlu vydržal na žinenke iba 83 sekúnd, keď ho čilský reprezentant Augusto Nicolas Santiago Vargas Valle položil na lopatky a bola z toho prehra 0:5.
„Kvôli chudnutiu som bol veľmi vyčerpaný a preto som nevedel podať výkon, aký sme si s trénerom dohodli. Bohužiaľ, dostal som hod a skončil som v škrtiacom chvate, z ktorého som sa nedostal, preto som prehral,“ uviedol v tlačovej správe.
Hervai viedol, no nestačilo to
Hervai (do 82 kg) vyhrával nad iránskym súperom Alirezom Abbasom Mohammadom Hosseinim priebežne 1:0, keď získal vôbec prvý bod pre Slovensko v grécko-rímskom štýle, lenže následne jeho protivník prebral iniciatívu a zvíťazil 7:1.
„V prvom polčase som sa až do varovaní cítil dobre, ale potom sa mi nepodaril ideálne spodný útok, pretože som nestihol včas zachytiť chvat.
V druhom polčase som cítil, že ma bude rozhodca varovať. V obrane som sa pohol trochu neskoro, súper ma dokázal zdvihnúť a prehodiť za štyri body, no inak by som tento zápas nepovažoval za až taký zlý,“ hodnotil Hervai.
Tréner Soós vidí pozitíva
Tréner Tamás Soós napriek prehrám svojich zverencov videl aj pozitíva: „Všetci prvýkrát zápasili na veľkom podujatí v domácom prostredí a ukázalo sa, že mentálne na to neboli úplne ideálne pripravení.
Mali tu rodičov, rodinu, blízkych, kamarátov. Dúfam, že nabudúce to bude aj z tohto pohľadu lepšie.“
Pipová debutovala proti favoritke
Debut v ženskej kategórii do 50 kilogramov na MS zažila Pipová, avšak poľská reprezentantka Karolina Julia Zienová preukázala kvalitu aj skúsenosti a uspela hladko 10:0.
„Zápas hodnotím z jedného pohľadu dobre, keďže zápasím len necelé dva roky, ale bolo tam veľmi veľa chýb, na ktorých sme sa zhodli aj s trénermi. Vnímam to ako prvú skúsenosť z takéhoto fóra.
Som za to vďačná a veľmi si to vážim. Mala som proti sebe silnú súperku, bola tretia na nedávnych ME, čiže bola naozaj silná. Myslím si, že sa mi nedarilo zle, ale nedopadlo to tak, ako som si predstavovala,“ povedala Pipová.
V stredu Földešiová
Pálenyik, Hervai aj Pipová budú čakať, či sa dostanú aspoň do stredajšej repasáže.
V stredu sa predstaví Viktória Földešiová, ktorú čaká ženská kategória do 62 kilogramov, jej súperkou bude Özdenur Özmezová z Turecka.