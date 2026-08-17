Slovenský súboj v Lige majstrov. Športový program na dnes (18. august)

Športový program na utorok, 18. augusta
Futbal
- 17:00 MŠK Spišské Podhradie - MFK Ružomberok, 2. kolo Slovnaft Cupu
- 21:00 Dinamo Záhreb – Viking FK, prvé zápasy play off Ligy majstrov
- 21:00 Fenerbahce Istanbul – Olympique Lyon, prvé zápasy play off Ligy majstrov
- 21:00 Levski Sofia – AEK Atény, prvé zápasy play off Ligy majstrov
Tenis
- Turnaj WTA v Cincinnati
- Turnaj ATP v Cincinnati
Zápasenie
- 10:00 repasáž GR: 55, 67, 72 a 97 kg, MS do 20 rokov v zápasení
- 10:00 kvalifikačné kolá GR: 60 a 82 kg, MS do 20 rokov v zápasení
- 10:00 kvalifikačné kolá WW: 50, 53 a 72 kg, MS do 20 rokov v zápasení
- 16:45 semifinále GR: 60 a 82 kg, MS do 20 rokov v zápasení
- 16:45 semifinále WW: 50, 53 a 72 kg, MS do 20 rokov v zápasení
- 18:00 finále GR: 55, 67, 72 a 97 kg, MS do 20 rokov v zápasení
TV program: utorok, 18. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.