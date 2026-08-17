Slovenský súboj v Lige majstrov. Športový program na dnes (18. august)

Dominik Greif.
Dominik Greif. (Autor: REUTERS)
Sportnet|18. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 18. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 18. augusta

Futbal

  • 17:00 MŠK Spišské Podhradie - MFK Ružomberok, 2. kolo Slovnaft Cupu

  • 21:00 Dinamo Záhreb – Viking FK, prvé zápasy play off Ligy majstrov
  • 21:00 Fenerbahce Istanbul – Olympique Lyon, prvé zápasy play off Ligy majstrov
  • 21:00 Levski Sofia – AEK Atény, prvé zápasy play off Ligy majstrov

Tenis

  • Turnaj WTA v Cincinnati
  • Turnaj ATP v Cincinnati

Zápasenie

  • 10:00 repasáž GR: 55, 67, 72 a 97 kg, MS do 20 rokov v zápasení
  • 10:00 kvalifikačné kolá GR: 60 a 82 kg, MS do 20 rokov v zápasení
  • 10:00 kvalifikačné kolá WW: 50, 53 a 72 kg, MS do 20 rokov v zápasení
  • 16:45 semifinále GR: 60 a 82 kg, MS do 20 rokov v zápasení
  • 16:45 semifinále WW: 50, 53 a 72 kg, MS do 20 rokov v zápasení
  • 18:00 finále GR: 55, 67, 72 a 97 kg, MS do 20 rokov v zápasení
TV program: utorok, 18. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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