Zo Slovana odišiel za drobné a bez šance. Teraz ho Kmotrík vítal, stojí státisíce

Na tomto prestupe je niečo krásne ironické.
Dvadsaťštyriročný Roman Čerepkai sa vracia do Slovana ako takmer hotový hráč. Ako čerstvý slovenský reprezentant. Ako útočník, za ktorého klub zaplatil státisíce eur.
Pred štyrmi rokmi pritom z Bratislavy odchádzal za drobné. Pri jeho mene udával Transfermarkt v tom čase cenovku 75 - tisíc.
Vo farbách A-mužstva Slovana si nepripísal ani jeden štart. Hrával iba za béčko.
A paradox? Šancu v reprezentácii mu napokon dal práve Vladimír Weiss. Muž, ktorý bol v čase Čerepkaiovho odchodu (2022) zo Slovana šéfom realizačného tímu slovenského majstra.
Futbal má niekedy lepší scenár než scenáristi.
Možno vtedy na Slovan naozaj ešte nemal
Aby sme však boli féroví, spätne sa na Čerepkaiov odchod nemožno pozerať iba ako na chybu Slovana.
Možno vtedy na prvý tím jednoducho ešte nemal.
Čísla to do istej miery potvrdzujú. V lete 2022 odišiel do FK Teplice. V českej lige odohral 31 zápasov a strelil jediný gól. Medzitým hosťoval v Zlatých Moravciach, kde nastúpil na 29 zápasov a skóroval päťkrát.
Žiadna gólová explózia. Žiadny dôvod kričať, že Slovan práve pustil budúcu hviezdu.
Čerepkai vtedy skrátka ešte nebol hráčom, ktorým je dnes.
A možno práve to je na jeho príbehu najzaujímavejšie.
V Košiciach sa niečo zlomilo
V januári 2025 prestúpil do Košíc. A tam sa jeho kariéra konečne rozbehla.
Zrazu začal strieľať góly, pridávať asistencie a robiť presne to, čo sa od útočníka čaká. Z hráča, ktorý sa v Česku hľadal, sa stal jeden z najproduktívnejších futbalistov súťaže.
A potom prišla pozvánka do reprezentácie. A teraz návrat do Slovana, kde sa upísal na štyri roky.
Čerepkai vtedy nedostal v Slovane to, po čom túžil. Musel ísť preč, aby sa mohol raz vrátiť. Cez Teplice, Zlaté Moravce a najmä Košice si vybudoval meno, ktoré už nebolo možné prehliadnuť.
A zrazu je z hráča, ktorý odchádzal ako talent, hráč, za ktorého treba zaplatiť.
Košice si ho cenili možno na pol milióna eur. Presná suma síce nebola oficiálne zverejnená, no práve táto čiastka sa objavuje v informáciách o prestupe. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. pritom ocenil korektný prístup Košíc pri rokovaniach.
Je to celkom slušná zmena životnej situácie.
Pred štyrmi rokmi drobné. Dnes státisíce.
A možno práve preto sa oplatí spomenúť si na iný prestup.
Jeden hráč, jedna prihrávka, jeden gól
Pred dvoma rokmi, krátko pred štartom play-off Ligy majstrov, Slovan priviedol Idjessiho Metsoka. Ani z neho sa nestala dlhodobá ofenzívna opora. Jeho angažmán by sme asi celkovo nenazvali veľkým triumfom prestupovej politiky. Skôr naopak.
Lenže futbal niekedy nepotrebuje veľké príbehy. Stačí jeden moment.
Metsoko bol v Bratislave iba niečo vyše týždňa, keď v odvete proti dánskemu FC Midtjylland prihral Tigranovi Barseghjanovi na víťazný gól. Slovan vyhral 3:2 a prvýkrát v histórii postúpil do ligovej fázy Ligy majstrov.
Jeden hráč - náhradník, jedna prihrávka, jeden gól. A potom desiatky zarobených miliónov.
Preto by bolo trochu nebezpečné pozerať sa na Čerepkaia iba ako na „záplatu“.
Lebo presne tak na prvý pohľad pôsobí.
Záplata, ktorá môže prekvapiť
Slovan ho privádza v čase, keď má na hrote problémy. Andraž Šporar aj Mykola Kucharevyč sú zranení, a tak bolo treba konať rýchlo. Čerepkai prišiel tesne pred zápasom s Celje, stihol byť zapísaný na súpisku a môže zasiahnuť už v stredu.
Nie je to prestup typu: „Prišiel nový kráľ útoku.“
Skôr: „Potrebujeme niekoho, kto nám pomôže.“
Lenže práve z takýchto hráčov niekedy vznikajú najlepšie príbehy.
Čerepkai navyše dostal číslo 13. Číslo, ktorému sa mnohí futbalisti z poverčivosti radšej vyhnú.
V Slovane však trinástka v poslednom období rozhodne nebola prekliata. Nedávno v nej žiaril David Strelec.
VIDEO: Pozápasový rozhovor Čerepkaia
Neprichádza ako hviezda
Možno teda nejde o najhoršie číslo, aké mohol Čerepkai dostať. Možno práve naopak.
Čerepkai neprichádza ako hviezda. A možno je to preňho výhoda.
Nemá čo obhajovať. Nemá na sebe cenovku miliónový hráč. Nemá byť spasiteľom Slovana. Má dostať šancu a ukázať, čo sa za štyri roky naučil.
A tréner Yaya Touré? Ten sa riskovania nebojí.
Ak niečo zatiaľ naznačil, tak práve to, že nebude skladať mužstvo podľa toho, čo sa od neho očakáva, ale podľa toho, čo vidí na ihrisku.
Čerepkai mu môže vyhovovať.
Je rýchly, dravý, produktívny a podľa dostupných informácií dokáže hrať nielen na hrote, ale aj pod útočníkom či na krídle. V Košiciach navyše ukázal, že sa nezľakne ani väčších mien. Veď proti Slovanu už skóroval priamo na Tehelnom poli.
Namiesto naháňania Slovana môže zaň strieľať
Teraz môže dostať šancu z opačnej strany. Namiesto toho, aby naháňal Slovan, môže zaň strieľať.
A možno práve v tom je celý vtip tohto príbehu. Slovan si ho kedysi nevzal.
Čerepkai preto musel odísť, dospieť a dokázať, že na to má.
Keď sa teraz vracia, neprichádza do klubu, ktorý ho kedysi odmietol prosiť o ďalšiu šancu.
Prichádza ako nádejný reprezentant.
A možno práve teraz dostane Slovan od svojho bývalého odchovanca to, čo mu pred štyrmi rokmi nedal. Šancu.
Tentoraz však môže rozhodnúť Čerepkai sám, čo s ňou urobí.
A ak by v stredu proti Celje vyskočil z tieňa, nebol by to až taký zázrak.
Touré totiž nepotrebuje iba hviezdy. Potrebuje hráčov, ktorí sa neboja skočiť do príbehu vtedy, keď ich tam nikto nečaká.