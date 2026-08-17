Slovenky spoznali súperky na domácom šampionáte. Görcsová je nasadená priamo do osemfinále

Hore slovenská zápasníčka Lara Görcsová.
Hore slovenská zápasníčka Lara Görcsová. (Autor: TASR)
TASR|17. aug 2026 o 16:28
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Zaujímavý súboj obstará Viktória Földesiová vo váhovej kategórii do 62 kg.

Pondelkový žreb v Bratislave určil súperky štyrom slovenským reprezentantkám na MS do 20 rokov v zápasení.

Usporiadateľskú krajinu budú v ženskom zápasení zastupovať Sabína Pipová, Lara Görcsová, Viktória Földesiová a Michaela Šeböková.

Pipová štartuje v kategórii do 50 kg, ale žreb k nej nebol veľmi priaznivý. Za súperku dostala poľskú reprezentantku Karolinu Juliu Zienovú, ktorá tento rok v júli získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy do 20 rokov v Skopje.

Slovenským želiezkom v ohni je Lara Görcsová, ktorá sa v kategórii do 57 kg vyhla kvalifikácii a bola nasadená priamo do osemfinále, takže na svoju protivníčku si musí počkať.

Zaujímavý súboj obstará Viktória Földesiová vo váhovej kategórii do 62 kg. Žreb určil, že v osemfinále ju čaká talentovaná a stále iba sedemnásťročná Özdenur Özmezová z Turecka.

Tá vybojovala zlato na májových ME do 17 rokov, ďalšie zlato na júlových MS do 17 rokov a striebro na júlových ME do 20 rokov.

Slovenské kvarteto uzatvára v kategórii do 68 kg Michaela Šeböková, tá v kvalifikácii narazí na Rusku Evangeliju Berežnovovú.

ME v zápasení do 20 rokov

Utorok 18. augusta:

50 kg - kvalifikácia: Sabína Pipová (SR) - Karolina Julia Zienová (Poľ.)

Streda 19. augusta:

62 kg - osemfinále: Viktória Földesiová  (SR) - Özdenur Özmezová (Tur.)

Štvrtok 20. augusta:

57 kg - osemfinále: Lara Görcsová (SR) - Tilly Kakutová (Portor.) - Sin-jü Wang (Čína)

68 kg - kvalifikácia: Michaela Šeböková (SR) - Evangelija Berežnová (Rus.)

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    Hore slovenská zápasníčka Lara Görcsová.
    Slovenky spoznali súperky na domácom šampionáte. Görcsová je nasadená priamo do osemfinále
    dnes 16:28
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