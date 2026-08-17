Tanečná federácia ide v súlade s odporúčaniami MOV. Zrušila sankcie voči Rusku

Olympijské kruhy.
Olympijské kruhy. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. aug 2026 o 14:04
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MOV v júli predbežne zrušil obmedzenia voči Rusku.

Svetová federácia tanečného športu (WDSF) oznámila, že v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zrušila všetky doteraz platné sankcie voči ruským športovcom.

MOV v júli predbežne zrušil obmedzenia voči Rusku s odôvodnením, že krajina už nezačleňuje do svojich športových štruktúr regionálne športové rady z okupovaných území Ukrajiny, hoci vojna medzi oboma krajinami naďalej pokračuje.

„Keďže odporúčania MOV, ktoré tvorili základ prevádzkovej politiky WDSF, boli stiahnuté, prezídium dospelo k záveru, že zachovanie týchto konkrétnych požiadaviek by už nezodpovedalo postoju olympijského hnutia,“ citovali WDSF britské médiá.

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    Olympijské kruhy.
    Tanečná federácia ide v súlade s odporúčaniami MOV. Zrušila sankcie voči Rusku
    dnes 14:04
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