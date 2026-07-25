Opäť nechýbalo veľa. Slovenky sa v kajak krose stretli len v malom finále

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila v disciplíne kajak kros na MS v americkom Oklahoma City konečné 7. miesto.
V sobotnom malom finále sa stretla s krajankou Zuzanou Paňkovou, ktorá skončila o priečku nižšie.
Predtým postúpili obe v sobotu až do semifinále, kde si však už nedokázali vybojovať miestenku v boji o individuálne medaily.
Paňková najprv obsadila postupové 2. miesto v osemfinálovej jazde. Vo štvrťfinále súperila aj s Austrálčankou Jessicou Foxovou, ktorá však zlyhala a Slovenka postúpila opäť z 2. miesta za Alenou Marxovou zo Švajčiarska.
Stanovskej postup do štvrťfinále museli odobriť rozhodcovia po dlhšej konzultácii. Všimli si nesprávny prechod treťou bránkou, kde však mali väčšie problémy všetky pretekárky a aj vplyvom dotyku jednej z nich ňou Stanovská neprešla podľa pravidiel.
Napokon zmenili svoje rozhodnutie a Slovenka šla ďalej z prvej priečky. V boji o semifinále následne skončila v jazde druhá, keď v napínavom a tesnom finiši zdolala Ukrajinku Viktoriju Usovú.
Obom Slovenkám ich semifinálová jazda nevyšla podľa predstáv a v silnej konkurencii obsadili posledné 4. miesto.
Predstavili sa ešte v malom finále, kde mala v súboji Sloveniek navrch Stanovská, no predbehli ju ešte dve súperky a Paňková finišovala v jazde posledná.
Zlato si vybojovala Švajčiarka Alena Marxová pred striebornou Noemie Foxovou z Austrálie a bronzovou Miren Lazkanovou zo Španielska.
Medzi mužmi skončili Dávid Skubík a aj Martin Halčin v osemfinále, keď vo svojej jazde obsadili obaja 3. miesto.
V záverečnej jazde 45. svetového šampionátu vo vodnom slalome triumfoval Čech Vít Přindiš. Pódium doplnili druhý Švajčiar Dimitri Marx a tretí Brit Sam Leaver.