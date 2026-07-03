Štartuje Tour de France či osemfinále na MS vo futbale. Športový program na dnes (4. júl)

Športový program na sobotu, 4. júla
Futbal
- 0:00 Argentína - Kapverdy, šestnásťfinále na MS 2026
- 3:30 Kolumbia - Ghana, šestnásťfinále na MS 2026
- 19:00 Kanada - Maroko, osemfinále na MS 2026
- 23:00 Paraguaj - Francúzsko, osemfinále na MS 2026
Tenis
- od 12:00, Wimbledon
Cyklistika
- 17:05 1. etapa: Barcelona – Barcelona (19,7 km), Tour de France
Vodný slalom
- 9:00 C1 muži U23 - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
- 9:50 C1 ženy U23 - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
- 11:15 C1 muži U23 - finále, MS juniorov a do 23 rokov
- 11:44 C1 ženy U23 - finále, MS juniorov a do 23 rokov
- 14:00 C1 juniori - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
- 14:50 C1 juniorky - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
- 16:15 C1 juniori - finále, MS juniorov a do 23 rokov
- 16:44 C1 juniorky - finále, MS juniorov a do 23 rokov
Atletika
- 21:00 míting Diamantovej ligy (Eugene/USA)
Formula 1
- 13:00 Šprint, VC Veľkej Británie
- 16:00 kvalifikácia, VC Veľkej Británie
Hokejbal
- 11:00/16:00 semifinále - U16, MS do 16 a 18 rokov
- 13:30/18:30 semifinále - U18, MS do 16 a 18 rokov
Rýchlostná kanoistika
- 14:00 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
- 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
TV program: sobota, 4. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.