Štartuje Tour de France či osemfinále na MS vo futbale. Športový program na dnes (4. júl)

Cyklistický pelotón počas Tour de France 2025.
Cyklistický pelotón počas Tour de France 2025. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 4. júla. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 4. júla

Futbal

Tenis

  • od 12:00, Wimbledon

Cyklistika

Vodný slalom

  • 9:00 C1 muži U23 - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 9:50 C1 ženy U23 - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 11:15 C1 muži U23 - finále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 11:44 C1 ženy U23 - finále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 14:00 C1 juniori - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 14:50 C1 juniorky - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 16:15 C1 juniori - finále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 16:44 C1 juniorky - finále, MS juniorov a do 23 rokov

Atletika

  • 21:00 míting Diamantovej ligy (Eugene/USA)

Formula 1

  • 13:00 Šprint, VC Veľkej Británie
  • 16:00 kvalifikácia, VC Veľkej Británie

Hokejbal

  • 11:00/16:00 semifinále - U16, MS do 16 a 18 rokov

  • 13:30/18:30 semifinále - U18, MS do 16 a 18 rokov

Rýchlostná kanoistika

  • 14:00 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
  • 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
TV program: sobota, 4. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Cyklistický pelotón počas Tour de France 2025.
    Cyklistický pelotón počas Tour de France 2025.
    Štartuje Tour de France či osemfinále na MS vo futbale. Športový program na dnes (4. júl)
    dnes 00:00
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