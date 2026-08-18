Hancko štartuje sezónu, slovenské kluby a Slovnaft Cup. Športový program na dnes (19. august)

David Hancko a Eberechi Eze.
David Hancko a Eberechi Eze. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|19. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 19. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 19. augusta

Futbal

  • 17:00 OŠK Svätý Peter – DAC 1904 Dunajská Streda, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
  • 17:00 OŠK Rudňany – FK Železiarne Podbrezová, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
  • 17:00 TJ Jednota Bánová – AS Trenčín, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
  • 17:00 OFK SIM Raslavice – FC Košice, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
  • 17:00 AFC Nové Mesto nad Váhom – MFK Skalica, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
  • 17:00 TJ Lovča – MFK Dukla Banská Bystrica, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
  • 17:15 TJ Slovan Tomášovce – KFC Komárno, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
  • 18:30 OŠK Trenčianske Stankovce – FC Spartak Trnava, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27

  • 21:00 ŠK Slovan Bratislava – NK Celje, play off Ligy majstrov 2026/27
  • 21:00 Celtic Glasgow – LASK Linz, play off Ligy majstrov 2026/27
  • 21:00 Hapoel Beer Ševa – Sabah FC, play off Ligy majstrov 2026/27
  • 21:00 NEC Nijmegen – FK Bodö/Glimt, play off Ligy majstrov 2026/27

  • 21:00 Atlético Madrid – Málaga CF, 1. kolo La Ligy 2026/27

Tenis

  • Turnaj WTA v Cincinnati (USA)
  • Turnaj ATP v Cincinnati (USA)

Jazdectvo

  • 09:30 kvalifikácia jednotlivcov a družstiev v parkúri, MS FEI v Aachene (Jana Gaálová, Šillo)

Volejbal

  • 09:30 tlačový brífing žien SR pred odletom na ME 2026

Športová gymnastika

  • 10:00 kvalifikácia mužov a finále viacboja, ME mužov a juniorov v Záhrebe /účasť SR/

Zápasenie

  • 10:00 repasáže a kvalifikačné kolá, MS do 20 rokov
  • 17:00 semifinále voľného štýlu žien: 55, 62, 65 a 76 kg, MS do 20 rokov
  • 18:00 finále grécko-rímskeho štýlu: 60 a 82 kg, finále voľného štýlu žien: 50, 53 a 72 kg, MS do 20 rokov

Cyklistika

  • 10:00 TK k pretekom L'Etape Slovakia by Tour de France

  • 12:00 MS juniorov v dráhovej cyklistike v Heusden-Zolder /účasť SR/

  • 13:15 1. etapa Renewi Tour: Diest – Diest (191,3 km) /účasť SR/

Basketbal

TV program: streda, 19. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    David Hancko a Eberechi Eze.
    David Hancko a Eberechi Eze.
    Hancko štartuje sezónu, slovenské kluby a Slovnaft Cup. Športový program na dnes (19. august)
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