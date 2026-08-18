Hancko štartuje sezónu, slovenské kluby a Slovnaft Cup. Športový program na dnes (19. august)

Športový program na stredu, 19. augusta
Futbal
- 17:00 OŠK Svätý Peter – DAC 1904 Dunajská Streda, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
- 17:00 OŠK Rudňany – FK Železiarne Podbrezová, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
- 17:00 TJ Jednota Bánová – AS Trenčín, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
- 17:00 OFK SIM Raslavice – FC Košice, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
- 17:00 AFC Nové Mesto nad Váhom – MFK Skalica, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
- 17:00 TJ Lovča – MFK Dukla Banská Bystrica, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
- 17:15 TJ Slovan Tomášovce – KFC Komárno, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
- 18:30 OŠK Trenčianske Stankovce – FC Spartak Trnava, 1. kolo Slovnaft Cupu 2026/27
- 21:00 ŠK Slovan Bratislava – NK Celje, play off Ligy majstrov 2026/27
- 21:00 Celtic Glasgow – LASK Linz, play off Ligy majstrov 2026/27
- 21:00 Hapoel Beer Ševa – Sabah FC, play off Ligy majstrov 2026/27
- 21:00 NEC Nijmegen – FK Bodö/Glimt, play off Ligy majstrov 2026/27
- 21:00 Atlético Madrid – Málaga CF, 1. kolo La Ligy 2026/27
Tenis
- Turnaj WTA v Cincinnati (USA)
- Turnaj ATP v Cincinnati (USA)
Jazdectvo
- 09:30 kvalifikácia jednotlivcov a družstiev v parkúri, MS FEI v Aachene (Jana Gaálová, Šillo)
Volejbal
- 09:30 tlačový brífing žien SR pred odletom na ME 2026
Športová gymnastika
- 10:00 kvalifikácia mužov a finále viacboja, ME mužov a juniorov v Záhrebe /účasť SR/
Zápasenie
- 10:00 repasáže a kvalifikačné kolá, MS do 20 rokov
- 17:00 semifinále voľného štýlu žien: 55, 62, 65 a 76 kg, MS do 20 rokov
- 18:00 finále grécko-rímskeho štýlu: 60 a 82 kg, finále voľného štýlu žien: 50, 53 a 72 kg, MS do 20 rokov
Cyklistika
- 10:00 TK k pretekom L'Etape Slovakia by Tour de France
- 12:00 MS juniorov v dráhovej cyklistike v Heusden-Zolder /účasť SR/
- 13:15 1. etapa Renewi Tour: Diest – Diest (191,3 km) /účasť SR/
Basketbal
- 18:00 Slovensko – Angola, baSKet Summer Challenge /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: streda, 19. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.