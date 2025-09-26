Hancko premiérovo v madridskom derby, ťažká skúška pre Dúbravku. Športový program na dnes (27. september)

Dávid Hancko.
Dávid Hancko. (Autor: REUTERS)
Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 27. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 27. september

Futbal

  • 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - KFC Komárno, 9. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica, 9. kolo Niké ligy
  • 18:00 AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava, 9. kolo Niké ligy
  • 20:30 FC Košice - FC Tatran Prešov, 9. kolo Niké ligy

  • 15:30 MŠK Púchov - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 10. kolo MONACObet ligy
  • 15:30 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Dukla Banská Bystrica, 10. kolo MONACObet ligy
  • 15:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 10. kolo MONACObet ligy
  • 15:30 MFK Zvolen - MŠK Považská Bystrica, 10. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 1. FC Slovácko - MFK Karviná, 10. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha, 10. kolo českej ligy
  • 15:00 Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc, 10. kolo českej ligy
  • 18:00 FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec, 10. kolo českej ligy

  • 13:30 FC Brentford - Manchester United, 6. kolo Premier League
  • 16:00 Crystal Palace - FC Liverpool, 6. kolo Premier League
  • 16:00 FC Chelsea - FC Brighton, 6. kolo Premier League
  • 16:00 Leeds United - AFC Bournemouth, 6. kolo Premier League
  • 16:00 Manchester City - FC Burnley, 6. kolo Premier League
  • 18:30 Nottingham Forest - AFC Sunderland, 6. kolo Premier League
  • 21:00 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers, 6. kolo Premier League

  • 15:00 Como 1907 - US Cremonese, 5. kolo Serie A
  • 18:00 Juventus Turín - Atalanta Bergamo, 5. kolo Serie A
  • 20:45 Cagliari Calcio - Inter Miláno, 5. kolo Serie A

  • 15:30 VfL Wolfsburg - RB Lipsko, 5. kolo Bundesligy
  • 15:30 FC St. Pauli - Bayer Leverkusen, 5. kolo Bundesligy
  • 15:30 FSV Mainz - Borussia Dortmund, 5. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Heidenheim - FC Augsburg, 5. kolo Bundesligy
  • 18:30 Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt, 5. kolo Bundesligy

  • 17:00 FC Lorient - AS Monaco, 6. kolo Ligue 1
  • 19:00 FC Toulouse - FC Nantes, 6. kolo Ligue 1
  • 21:05 Paríž St. Germain - AJ Auxerre, 6. kolo Ligue 1

  • 14:00 Getafe CF - Levante UD, 7. kolo 6. kolo La Ligy
  • 16:15 Atlético Madrid - Real Madrid, 7. kolo 6. kolo La Ligy
  • 18:30 RCD Mallorca - Deportivo Alavés, 7. kolo 6. kolo La Ligy
  • 21:00 Villarreal CF - Athletic Bilbao, 7. kolo 6. kolo La Ligy

  • 16:00 Holandsko - Slovensko, Liga A, 3. skupina, turnaj 1. kola kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

Hokej

  • 1:00 New York Islanders - New Jersey Devils, prípravný zápas NHL
  • 1:00 Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings, prípravný zápas NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes, prípravný zápas NHL
  • 3:00 Edmonton Oilers - Winnipeg Jets, prípravný zápas NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - Vegas Golden Knights, prípravný zápas NHL
  • 4:00 Vancouver Canucks - Seattle Kraken, prípravný zápas NHL
  • 21:00 Buffalo Sabres - Detroit Red Wings, prípravný zápas NHL
  • 23:00 Philadephia Flyers - Boston Bruins, prípravný zápas NHL

Tenis

  • Turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
  • Turnaj WTA v Pekingu

Cyklistika

Volejbal

  • 8:30 Česko - Bulharsko, semifinále MS vo volejbale
  • 12:30 Poľsko - Taliansko, semifinále MS vo volejbale

Basketbal

  • 17:00 BC Slovan Bratislava - BKM Lučenec, 1. kolo TIPOS SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 Iskra Svit - Spišskí Rytieri, 1. kolo TIPOS SBL
  • 18:00 MBK Baník Handlová - Nitra Blue Wings, 1. kolo TIPOS SBL

  • 18:00 YOUNG ANGELS Košice - CBK Košice,1. kolo TIPOS Extraligy žien
  • 18:00 Piešťanské Čajky - BK Klokani Ivanka pri Dunaji,1. kolo TIPOS Extraligy žien
  • 18:00 MBK Ružomberok - BK ŠK UMB Banská Bystrica,1. kolo TIPOS Extraligy žien
  • 19:30 BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica,1. kolo TIPOS Extraligy žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:30 BK AS Trenčín - ŠBK Šamorín,1. kolo TIPOS Extraligy žien

Hádzaná

  • 16:00 Handball Club Zlín - Handball Hodonín, 3. kolo MOL ligy
  • 17:30 DHK Zora Olomouc - Sokol Písek, 3. kolo MOL ligy
  • 18:15 DHC Slavia Praha - Házená Kynžvart, 3. kolo MOL ligy

  • 18:00 MŠK Považská Bystrica - HC Záhoráci, 5. kolo Niké Handball
  • 19:00 HáO TJ Slovan Modra - Tatran Prešov, 5. kolo Niké Handball
  • 19:30 MHC ŠTART Nové Zámky - HK AGRO Topoľčany, 5. kolo Niké Handball Extraligy

  • 19:00 ŽRK Krivaja - HK Slovan Duslo Šaľa, 2. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas/

Krasokorčuľovanie

  • 10:20 ženy – voľné jazdy, Memoriál Ondreja Nepelu
  • 15:20 tance – voľné tance, Memoriál Ondreja Nepelu
  • 18:00 muži – voľné jazdy, Memoriál Ondreja Nepelu

Paralympijské

  • 3:00 MS v paraplávaní /účasť SR/
  • 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/

Veslovanie

  • 7:05 MS v Šanghaji

TV program: Sobota, 27. september
Ostatné športy

