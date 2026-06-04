Prvá francúzska olympijská víťazka vynechala dopingové testy. Dostala dištanc

Althea Laurinová
Althea Laurinová (Autor: George Holt)
TASR|4. jún 2026 o 18:46
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Čaká ju zložitá úloha kvalifikovať sa na OH 2028 v Los Angeles.

Francúzska olympijská šampiónka v taekwonde Althea Laurinová dostala dištanc na 20 mesiacov po tom, čo trikrát nesplnila povinnosť o poskytnutí svojej lokality pre potrebu dopingového testu. Informovala o tom Francúzska antidopingová agentúra (AFLD).

Všetky súťažné výsledky 24-ročnej Francúzky dosiahnuté v období od 23. septembra minulého roka do 9. februára anulovali.

„Je to ťažké obdobie. Keď sa ocitnete v takejto situácii, je ťažké to prijať. Takáto dlhá prestávka samozrejme ovplyvní moju kariéru,“ vyjadrila sa podľa agentúry AFP.

Laurinová je vôbec prvá francúzska olympijská víťazka v taekwonde a po skončení zákazu, ktorý platí do 9. októbra 2027, ju čaká zložitá úloha kvalifikovať sa na OH 2028 v Los Angeles.

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    Althea Laurinová
    Althea Laurinová
    Prvá francúzska olympijská víťazka vynechala dopingové testy. Dostala dištanc
    dnes 18:46
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