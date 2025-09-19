Šláger na Slovane, MS v atletike či derby v Liverpoole. Športový program na dnes (20. september)

Športový program na sobotu, 20. september
Futbal
- 10:30 FC Petržalka - MŠK Púchov, 9. kolo MONACObet ligy
- 15:30 FK Inter Bratislava - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 9. kolo MONACObet ligy
- 15:30 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie, 9. kolo MONACObet ligy
- 15:40 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zvolen, 9. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín, 8. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Skalica - FC Košice, 8. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok, 8. kolo Niké ligy
- 20:30 ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 8. kolo Niké ligy
- 15:00 FK Pardubice - 1. FC Slovácko, 9. kolo českej ligy
- 15:00 MFK Karviná - FK Jablonec, 9. kolo českej ligy
- 15:00 SK Sigma Olomouc - FK Teplice, 9. kolo českej ligy
- 15:00 FC Zlín - FC Hradec Králové, 9. kolo českej ligy
- 18:00 AC Sparta Praha - FC Viktoria Plzeň, 9. kolo českej ligy
- 13:30 FC Liverpool - FC Everton, 5. kolo Premier League
- 16:00 Wolverhampton Wanderers - Leeds United, 5. kolo Premier League
- 16:00 West Ham United - Crystal Palace, 5. kolo Premier League
- 16:00 Burnley FC - Nottingham Forest, 5. kolo Premier League
- 16:00 FC Brighton - Tottenham Hotspur, 5. kolo Premier League
- 18:30 Manchester United - FC Chelsea, 5. kolo Premier League
- 21:00 FC Fulham - FC Brentford, 5. kolo Premier League
- 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Mníchov, 4. kolo Bundesligy
- 15:30 Hamburger SV - 1. FC Heidenheim, 4. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy - SC Freiburg, 4. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Augsburg - FSV Mainz, 4. kolo Bundesligy
- 18:30 RB Lipsko - 1. FC Kolín, 4. kolo Bundesligy
- 17:00 FC Nantes - Stade Rennes, 5. kolo Ligue 1
- 19:00 Stade Brest - OGC Nice, 5. kolo Ligue 1
- 21:05 RC Lens - OSC Lille, 5. kolo Ligue 1
- 15:00 FC Bologna - FC Janov, 4. kolo Serie A
- 18:00 Hellas Verona - Juventus Turín, 4. kolo Serie A
- 20:45 Udinese Calcio - AC Miláno, 4. kolo Serie A
- 14:00 FC Girona - Levante UD, 5. kolo La Ligy
- 16:15 Real Madrid - Espanyol Barcelona, 5. kolo La Ligy
- 18:30 CF Villarreal - CA Osasuna, 5. kolo La Ligy
- 18:30 Deportivo Alavés - FC Sevilla, 5. kolo La Ligy
- 21:00 CF Valencia - Athletic Bilbao, 5. kolo La Ligy
Tenis
- turnaj ATP v Čcheng-tu
- turnaj WTA v Soule
- 11:00 druhé semifinále USA - Veľká Británia, finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej
- 4:00 dvojhra a štvorhra, Laver Cup
- 19:00 dve dvojhry, Laver Cup
Cyklistika
- 12:50 4. etapa: Vráble - Sládkovičovo (169,1 km) Okolo Slovenska 2025
Volejbal
- 9:30 Turecko - Holandsko, osemfinále MS vo volejbale mužov
- 14:00 Poľsko - Kanada, osemfinále MS vo volejbale mužov
Hádzaná
- 18:00 ŠKP Bratislava - MŠK Považská Bystrica, 4. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:30 HC Záhoráci - MHC ŠTART Nové Zámky, 4. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:00 HK AGRO Topoľčany - HáO TJ Slovan Modra, 4. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:30 HK Košice - HK Bojnice, 4. kolo Niké Handball Extraligy
- 20:00 Slovensko - Španielsko, prípravný zápas
Atletika
- 0:30 chôdza na 20 km žien /H. Burzalová/, MS v Atletike v Tokiu
- 2:00 kvalifikácia a rozbehy, MS v Atletike v Tokiu
- 2:50 chôdza na 20 km mužov /D. Černý/, MS v Atletike v Tokiu
- 12:00 večerný finálový blok (800 m mužov, 5000 m, vyvrcholenie sedemboja, guľa a oštep žien) MS v Atletike v Tokiu
Formula 1
- 10:30 3. tréning, VC Azerbajdžanu
- 14:00 kvalifikácia, VC Azerbajdžanu
Pretláčanie rukou
- 10:00 MS /účasť SR/
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, MS
- 16:45 semifinále, MS
- 18:00 finálové súboje, MS
Krasokorčuľovanie
- 11:15 voľné jazdy - ženy /Šelmeková/, kvalifikácia ZOH 2026