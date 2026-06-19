Štart MS v hokejbale či druhý deň Slovak Darts Open. Športový program na dnes (20. jún)

Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026. (Autor: PDC Europe/Paul Targyik)
Sportnet|20. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 20. júna. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 20. júna

Futbal 

Tenis

  • Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
  • Turnaje ATP v Halle a Londýne

Šípky

  • 13:00 Popoludňajšia časť, Slovak Darts Open 2026
  • 19:00 Večerná časť, Slovak Darts Open 2026

Hokejbal

  • 12:00 Slovensko - Švajčiarsko, MS mužov
  • 17:30 Slovensko - Česko, MS žien

Cyklistika

  • 15:00 4. etapa: Aarburg – Aarburg (23,8 km), Okolo Švajčiarska 2026

Volejbal

  • 17:00 Slovensko - Bosna a Hercegovina, Európska liga žien

  • 21:00 Slovensko - Fínsko, Európska liga mužov

Šerm

  • 9:00 fleuret ženy – družstvá, šabľa muži – družstvá, ME v šerme

Stolný tenis

  • 9:00 ME do 21 rokov

Športové lezenie

  • 8:00 lead – kvalifikácia mužov a žien, World Climbing Series
  • 19:40 lead - semifinále mužov a žien, World Climbing Series

Triatlon

  • 10:00 šprint muži, ITU World Triathlon Series
  • 12:00 šprint ženy, ITU World Triathlon Series

Džudo

  • 4:00 turnaj Grand Slam

Strelectvo

  • 13:45 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe
TV program: sobota, 20. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Rob Cross počas prvého hracieho dňa Slovak Darts Open 2026.
    Štart MS v hokejbale či druhý deň Slovak Darts Open. Športový program na dnes (20. jún)
    dnes 00:00
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