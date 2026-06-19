Štart MS v hokejbale či druhý deň Slovak Darts Open. Športový program na dnes (20. jún)

Športový program na sobotu, 20. júna
Futbal
- 0:00 Škótsko – Maroko, C-skupina na MS 2026
- 2:30 Brazília – Haiti, C-skupina na MS 2026
- 5:00 Turecko – Paraguaj, D-skupina na MS 2026
- 19:00 Holandsko - Švédsko, F-skupina na MS 2026
- 22:00 Nemecko – Pobrežie Slonoviny, E-skupina na MS 2026
- 21:00 UD Almeria - Malaga CF, odveta finále play-off o postup do La Ligy /prvý zápas: 0:0/
Tenis
- Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
- Turnaje ATP v Halle a Londýne
Šípky
- 13:00 Popoludňajšia časť, Slovak Darts Open 2026
- 19:00 Večerná časť, Slovak Darts Open 2026
Hokejbal
- 12:00 Slovensko - Švajčiarsko, MS mužov
- 17:30 Slovensko - Česko, MS žien
Cyklistika
- 15:00 4. etapa: Aarburg – Aarburg (23,8 km), Okolo Švajčiarska 2026
Volejbal
- 17:00 Slovensko - Bosna a Hercegovina, Európska liga žien
- 21:00 Slovensko - Fínsko, Európska liga mužov
Šerm
- 9:00 fleuret ženy – družstvá, šabľa muži – družstvá, ME v šerme
Stolný tenis
- 9:00 ME do 21 rokov
Športové lezenie
- 8:00 lead – kvalifikácia mužov a žien, World Climbing Series
- 19:40 lead - semifinále mužov a žien, World Climbing Series
Triatlon
- 10:00 šprint muži, ITU World Triathlon Series
- 12:00 šprint ženy, ITU World Triathlon Series
Džudo
- 4:00 turnaj Grand Slam
Strelectvo
- 13:45 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe
TV program: sobota, 20. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.