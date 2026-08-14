Prvé kolo španielskej La Ligy či domáci duel Slovana. Športový program na dnes (15. august)

Športový program na sobotu, 15. augusta
Futbal
- 18:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok, 4. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina, 4. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Skalica - FC Košice, 4. kolo Niké ligy
- 20:30 FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín, 4. kolo Niké ligy
- 16:00 FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Žilina B, 4. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 4. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Inter Bratislava - FC Slovan Galanta, 4. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Pardubice - FK Mladá Boleslav, 4. kolo českej ligy
- 17:00 1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc, 4. kolo českej ligy
- 17:00 AC Sparta Praha - FK Teplice, 4. kolo českej
- 20:00 FC Viktoria Plzeň, 4. kolo českej ligy
- 19:30 Deportivo Alavés - Getafe CF, 1. kolo La ligy
- 21:30 Sevilla FC - Rayo Vallecano, 1. kolo La ligy
Atletika
- 8:30 polmaratón mužov, ME v atletike 2026
- 8:35 polmaratón žien, ME v atletike 2026 (Hana Černá)
- 8:45 maratón muži, ME v atletike 2026 (Dominik Černý, Michal Duda, Michal Morvay)
- 8:50 maratón žien, ME v atletike 2026
- 11:25 kvalifikácie a rozbehy (štafeta žien na 4x100 m), ME v atletike 202
- 20:45 finálový večer VI. súťažného dňa (1500 m, 10.000 m, štafeta 4x100 m, trojskok a oštep mužov /Jakub Kubínec, Patrik Michale/, 400 m, štafeta 4x100 m /SR?/, výška a vyvrcholenie sedemboja žien), ME v atletike 2026
Tenis
- Turnaje WTA v Cincinnati
- Turnaje ATP v Cincinnati
Triatlon
- 9:30 muži, MSR v krátkom triatlone
- 11:00 ženy, MSR v krátkom triatlone
Plávanie
- 9:30 rozplavby, ME v Paríži
- 18:30 semifinále a finále, ME v Paríži
Moderná gymnastika
- 10:30 kvalifikácia spoločných skladieb a finále viacboja, MS vo Frankfurte nad Mohanom
Športová gymnastika
- 15:00 finále žien na jednotlivých náradiach, ME žien a junioriek v Záhrebe
Jazdectvo
- 8:00 voltíž - ženy, voľná zostava - finále /Soltészová/, majstrovstvá sveta FEI
Basketbal
- 12:00 skupina o 5.-7. miesto, B-divízia ME hráčok do 16 rokov
- 14:30 zápas o 3. miesto, B-divízia ME hráčok do 16 rokov
- 17:00 finále, B-divízia ME hráčok do 16 rokov
TV program: Sobota, 15. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.