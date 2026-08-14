Prvé kolo španielskej La Ligy či domáci duel Slovana. Športový program na dnes (15. august)

Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v odvete 3. predkola Ligy majstrov
Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v odvete 3. predkola Ligy majstrov (Autor: Sportnet /Sarah Karácsonyová)
Sportnet|15. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 15. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 15. augusta

Futbal

  • 18:00 ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok, 4. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina, 4. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Skalica - FC Košice, 4. kolo Niké ligy
  • 20:30 FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín, 4. kolo Niké ligy

  • 16:00 FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Žilina B, 4. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 4. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Inter Bratislava - FC Slovan Galanta, 4. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 FK Pardubice - FK Mladá Boleslav, 4. kolo českej ligy
  • 17:00 1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc, 4. kolo českej ligy
  • 17:00 AC Sparta Praha - FK Teplice, 4. kolo českej
  • 20:00 FC Viktoria Plzeň, 4. kolo českej ligy

  • 19:30 Deportivo Alavés - Getafe CF, 1. kolo La ligy
  • 21:30 Sevilla FC - Rayo Vallecano, 1. kolo La ligy

Atletika

Tenis

  • Turnaje WTA v Cincinnati
  • Turnaje ATP v Cincinnati

Triatlon

  • 9:30 muži, MSR v krátkom triatlone
  • 11:00 ženy, MSR v krátkom triatlone

Plávanie

  • 9:30 rozplavby, ME v Paríži
  • 18:30 semifinále a finále, ME v Paríži

Moderná gymnastika

  • 10:30 kvalifikácia spoločných skladieb a finále viacboja, MS vo Frankfurte nad Mohanom

Športová gymnastika

  • 15:00 finále žien na jednotlivých náradiach, ME žien a junioriek v Záhrebe

Jazdectvo

  • 8:00 voltíž - ženy, voľná zostava - finále /Soltészová/, majstrovstvá sveta FEI

Basketbal

  • 12:00 skupina o 5.-7. miesto, B-divízia ME hráčok do 16 rokov
  • 14:30 zápas o 3. miesto, B-divízia ME hráčok do 16 rokov
  • 17:00 finále, B-divízia ME hráčok do 16 rokov
TV program: Sobota, 15. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v odvete 3. predkola Ligy majstrov
    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v odvete 3. predkola Ligy majstrov
    Prvé kolo španielskej La Ligy či domáci duel Slovana. Športový program na dnes (15. august)
    dnes 00:00
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