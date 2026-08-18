ONLINE: MŠK Spišské Podhradie - MFK Ružomberok dnes, Slovnaft Cup LIVE (1. kolo)

MŠK Spišské Podhradie privíta dnes na svojej pôde MFK Ružomberok v 1. kole Slovnaft Cupu 2026/27. Zápas sa začína o 17:00.
Spišské Podhradie vstúpilo do novej sezóny 4. ligy - Východ zápasom, v ktorom presvedčivo zdolali Sobrance 4:0.
Ružomberok má za sebou náročný vstup do Niké ligy - z úvodných štyroch duelov získal len bod za remízu s Dunajskou Stredou, ostatné tri zápasy prehral.
Napriek slabšiemu rozbehu v lige je Ružomberok jednoznačným favoritom dnešného pohárového duelu
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Spišské Podhradie - MFK Ružomberok (futbal, výsledky, 1. kolo, Slovnaft Cup, utorok, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
18.08.2026 o 17:00
2. kolo
Spišské Podhradie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo Slovnaft Cupu, keď sa v rámci 1. kola stretne MŠK Spišské Podhradie a MFK Ružomberok.
Ružomberok ako zástupca z najvyššej slovenskej súťaže nevstúpil do nového ligového ročníka príliš presvedčivo, keď po úvodnej remíze s Dunajskou Stredou prehral proti Skalici, Podbrezovej aj Slovanu Bratislava. Tentokrát sa však postaví proti mužstvu zo 4. ligy – Východ.
Ružomberok ako zástupca z najvyššej slovenskej súťaže nevstúpil do nového ligového ročníka príliš presvedčivo, keď po úvodnej remíze s Dunajskou Stredou prehral proti Skalici, Podbrezovej aj Slovanu Bratislava. Tentokrát sa však postaví proti mužstvu zo 4. ligy – Východ.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.