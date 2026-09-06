Béčka Žiliny a Slovana sa stretnú v lige a osemfinále US Open. Športový program na dnes (7. september)

Alexander Zverev.
Alexander Zverev. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|7. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 7. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 7. septembra

Futbal

  • 17:00 MŠK Žilina B — ŠK Slovan Bratislava B, 7. kolo MONACObet ligy

  • 18:30 Cagliari Calcio — US Lecce, 3. kolo Serie A
  • 20:45 Udinese Calcio — Lazio Rím, 3. kolo Serie A

  • 19:00 Getafe CF — Celta Vigo, 4. kolo La Ligy
  • 21:30 Elche CF — Real Sociedad, 4. kolo La Ligy

Tenis

  • 17:00 Osemfinále dvojhry mužov a žien, US Open 2026 /účasť SR/

Hádzaná

  • 10:00 TK k podujatiu Hádzaná pre život, k Manifestu ženského športu a ME žien

Basketbal

  • 11:30 C-skupina: Belgicko - Austrália, MS v basketbale žien 2026
  • 11:30 C-skupina: Portoriko - Turecko, MS v basketbale žien 2026
  • 14:30 B-skupina: Maďarsko - Kórejská republika, MS v basketbale žien 2026
  • 14:30 B-skupina: Nigéria - Francúzsko, MS v basketbale žien 2026
  • 17:50 A-skupina: Nemecko - Mali, MS v basketbale žien 2026
  • 17:50 A-skupina: Japonsko - Španielsko, MS v basketbale žien 2026
  • 20:45 D-skupina: USA - Česko, MS v basketbale žien 2026
  • 20:45 D-skupina: Taliansko - Čína, MS v basketbale žien 2026

Iné

  • 12:00 Rozhovory s talentovanými športovcami počas JOT Games
TV program: pondelok, 7. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Béčka Žiliny a Slovana sa stretnú v lige a osemfinále US Open. Športový program na dnes (7. september)
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