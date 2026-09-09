ONLINE: FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Futbalisti FC Barcelona a Feyenoord Rotterdam dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
09.09.2026 o 18:45
1. kolo
Barcelona
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Feyenoord
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa proti sebe postavia FC Barcelona a Feyenoord Rotterdam.
Katalánci majú v Lige majstrov bohaté skúsenosti a ide už o ich 31. účasť v hlavnej fáze súťaže. Barcelona navyše prehrala iba dva z posledných 15 duelov ligovej fázy a doma v tejto fáze vyhrala deväť z posledných 11 zápasov. V lige sa Barcelone zatiaľ darí na výbornú, ako jediný tím zostáva stopercentná a po štyroch kolách má skóre 17:2.
Feyenoord sa predstaví v Lige majstrov po tretíkrát za posledné štyri sezóny. Do Barcelony však prichádza s nepriaznivou bilanciou na ihriskách španielskych súperov – prehral osem z posledných 11 zápasov a v európskych súťažiach vonku nevyhral už 11 stretnutí. V domácej lige je však na tom dobre, po piatich kolách sa nachádza na treťom mieste a v aktuálnej sezóne ešte neokúsil trpkosť prehry.
Katalánci majú v Lige majstrov bohaté skúsenosti a ide už o ich 31. účasť v hlavnej fáze súťaže. Barcelona navyše prehrala iba dva z posledných 15 duelov ligovej fázy a doma v tejto fáze vyhrala deväť z posledných 11 zápasov. V lige sa Barcelone zatiaľ darí na výbornú, ako jediný tím zostáva stopercentná a po štyroch kolách má skóre 17:2.
Feyenoord sa predstaví v Lige majstrov po tretíkrát za posledné štyri sezóny. Do Barcelony však prichádza s nepriaznivou bilanciou na ihriskách španielskych súperov – prehral osem z posledných 11 zápasov a v európskych súťažiach vonku nevyhral už 11 stretnutí. V domácej lige je však na tom dobre, po piatich kolách sa nachádza na treťom mieste a v aktuálnej sezóne ešte neokúsil trpkosť prehry.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.
Liga majstrov - streda, 9. september 2026
09.09. 18:45
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 18:45
Barcelona
vs.
Feyenoord
Camp Nou | Barcelona
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Stuttgart
vs.
Viking
MHPArena | Stuttgart
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
PSG
vs.
Slovan Bratislava
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Liverpool
vs.
Atlético Madrid
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 1. kolo
09.09. 21:00
Sporting
vs.
Galatasaray
Estádio José Alvalade | Lisabon
| Ligová fáza | 1. kolo
Neapol
vs.
Arsenal
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
2
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
3
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
4
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
5
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
6
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
7
BarcelonaBAR
0
0
0
0
0:0
0
8
FeyenoordFEY
0
0
0
0
0:0
0
9
StuttgartSTU
0
0
0
0
0:0
0
10
LiverpoolLIV
0
0
0
0
0:0
0
11
Atlético MadridATM
0
0
0
0
0:0
0
12
ArsenalARS
0
0
0
0
0:0
0
13
PSGPSG
0
0
0
0
0:0
0
14
SportingSPO
0
0
0
0
0:0
0
15
PSVPSV
0
0
0
0
0:0
0
16
Bayern MníchovFCB
0
0
0
0
0:0
0
17
RB LipskoLEI
0
0
0
0
0:0
0
18
Slovan BratislavaSLB
0
0
0
0
0:0
0
19
VikingVIK
0
0
0
0
0:0
0
20
NeapolNAP
0
0
0
0
0:0
0
21
GalatasarayGAL
0
0
0
0
0:0
0
22
ŠachtarSHK
0
0
0
0
0:0
0
23
FenerbahceFEN
0
0
0
0
0:0
0
24
AS RímROM
0
0
0
0
0:0
0
25
Bodo GlimtBOD
0
0
0
0
0:0
0
26
SabahSAB
0
0
0
0
0:0
0
27
Manchester UnitedMUN
0
0
0
0
0:0
0
28
SlaviaSLA
0
0
0
0
0:0
0
29
LensLEN
0
0
0
0
0:0
0
30
ComoCOM
0
0
0
0
0:0
0
31
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
32
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
33
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
34
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
35
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
36
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body