Slovnaft Cup aj začiatok Ligy majstrov. Športový program na dnes (8. september)

Hráči Realu Madrid
Hráči Realu Madrid (Autor: TASR/AP)
Sportnet|8. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 8. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 8. septembra

Futbal

  • 16:00 MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 16:30 FK Spišská Nová Ves - FK Železiarne Podbrezová, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 16:30 MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce, 3. kolo Slovnaft Cupu

  • 18:45 AEK Atény - LASK Linz, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 18:45 Club Bruggy - Aston Villa, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Borussia Dortmund - CF Villarreal, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 FC Porto - Manchester City, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 OSC Lille - Real Betis, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Real Madrid - Inter Miláno, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov

Tenis

  • 17:30 štvrťfinále dvojhry mužov a žien, US Open 2026

Cyklistika

  • 13:15 16. etapa: Cortegana - La Rábida. Palos de la Frontera (181,1 km), Vuelta a Espaňa 2026

Hádzaná

  • 10:00 TK k podujatiu Hádzaná pre život, k Manifestu ženského športu a ME žien

Basketbal

  • 17:45/20:45 kvalifikácia o postup do štvrťfinále, MS žien 2026
TV program: utorok, 8. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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