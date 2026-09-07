Slovnaft Cup aj začiatok Ligy majstrov. Športový program na dnes (8. september)

Športový program na utorok, 8. septembra
Futbal
- 16:00 MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 16:30 FK Spišská Nová Ves - FK Železiarne Podbrezová, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 16:30 MFK Spartak Medzev - MFK Zemplín Michalovce, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 18:45 AEK Atény - LASK Linz, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Club Bruggy - Aston Villa, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Borussia Dortmund - CF Villarreal, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Porto - Manchester City, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 OSC Lille - Real Betis, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Real Madrid - Inter Miláno, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Tenis
- 17:30 štvrťfinále dvojhry mužov a žien, US Open 2026
Cyklistika
- 13:15 16. etapa: Cortegana - La Rábida. Palos de la Frontera (181,1 km), Vuelta a Espaňa 2026
Hádzaná
- 10:00 TK k podujatiu Hádzaná pre život, k Manifestu ženského športu a ME žien
Basketbal
- 17:45/20:45 kvalifikácia o postup do štvrťfinále, MS žien 2026
TV program: utorok, 8. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.