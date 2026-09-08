Slovan vstupuje do Ligy majstrov. Športový program na dnes (9. september)

Športový program na stredu, 9. septembra
Futbal
- 14:30 Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava, UEFA Youth League
- 16:30 TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 17:00 FK Jablonec - FC Baník Ostrava, dohrávka 5. kola českej ligy
- 19:00 FC Hradec Králové - FC Viktoria Plzeň, dohrávka 5. kola českej ligy
- 18:45 FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 VfB Stuttgart - Viking Stavanger, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Liverpool - Atlético Madrid, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 SSC Neapol - FC Arsenal, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Tenis
- 17:30 štvrťfinále dvojhry mužov a žien, US Open 2026
Cyklistika
- 13:25 17. etapa: Dos Hermanas - Sevilla (185 km), Vuelta a Espaňa 2026
Volejbal
- 18:00 Bulharsko - Severné Macedónsko, ME 2026 (B-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Rumunsko - Lotyšsko, volejbal ME (D-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Basketbal
- 17:45 Portoriko - Čína, MS žien (kvalifikácia o postup do štvrťfinále)
- 20:45 Taliansko - Austrália, MS žien (kvalifikácia o postup do štvrťfinále)
TV program: streda, 9. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.