Slovan vstupuje do Ligy majstrov. Športový program na dnes (9. september)

Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v odvete 3. predkola Ligy majstrov
Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v odvete 3. predkola Ligy majstrov (Autor: Sportnet /Sarah Karácsonyová)
Sportnet|9. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 9. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 9. septembra

Futbal

  • 14:30 Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava, UEFA Youth League

  • 16:30 TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina, 3. kolo Slovnaft Cupu

  • 17:00 FK Jablonec - FC Baník Ostrava, dohrávka 5. kola českej ligy
  • 19:00 FC Hradec Králové - FC Viktoria Plzeň, dohrávka 5. kola českej ligy

  • 18:45 FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 18:45 VfB Stuttgart - Viking Stavanger, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 FC Liverpool - Atlético Madrid, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 Sporting Lisabon - Galatasaray Istanbul, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
  • 21:00 SSC Neapol - FC Arsenal, 1. kolo ligovej fázy Ligy majstrov

Tenis

  • 17:30 štvrťfinále dvojhry mužov a žien, US Open 2026

Cyklistika

  • 13:25 17. etapa: Dos Hermanas - Sevilla (185 km), Vuelta a Espaňa 2026

Volejbal

Basketbal

  • 17:45 Portoriko - Čína, MS žien (kvalifikácia o postup do štvrťfinále)
  • 20:45 Taliansko - Austrália, MS žien (kvalifikácia o postup do štvrťfinále)
TV program: streda, 9. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v odvete 3. predkola Ligy majstrov
    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AIF Mjällby v odvete 3. predkola Ligy majstrov
    Slovan vstupuje do Ligy majstrov. Športový program na dnes (9. september)
    dnes 00:00
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