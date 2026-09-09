    Tínedžeri Slovana pocítili silu Paríža. V mládežníckej Lige majstrov vysoko prehrali

    ŠK Slovan Bratislava U19
    ŠK Slovan Bratislava U19 (Autor: Facebook ŠK Slovan Bratislava)
    TASR|9. sep 2026 o 16:46
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    Jediný gól slovenského tímu strelil Kopček.

    UEFA Youth League - 1. kolo

    Paríž Saint-Germain - ŠK Slovan Bratislava 6:1 (3:0)

    Góly: 10., 41. a 79. Ayari (prvý z 11 m), 32. Boly, 65. Idder, 77. Adnane - 88. Kopček

    Futbalisti Slovana Bratislava do 19 rokov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku mládežníckej Ligy majstrov na pôde Paríža-Saint Germain vysoko 1:6.

    Slovan prehrával už po polčase 0:3, keď sa dvakrát presadil Adam Ayari a raz David Boly.

    Tri góly strelili Parížania aj po zmene strán, keď skórovali Younes Idder, Noah Adnane a hetrik skompletizoval Ayari.

    Čestný presný zásah hostí zaznamenal v 88. minúte striedajúci Matej Kopček.

    V rovnaký deň čakal úvodný duel ligovej fázy Ligy majstrov aj A-tím „belasých“, ktorí sa stretli s obhajcom trofeje z uplynulých dvoch ročníkov LM v Parku princov.

    Formát mládežníckej Ligy majstrov

    V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.

    Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.

    Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.

    Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.

    Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.

    V sezóne 2026/2027 sa v súťaži predstavia dva slovenské tímy. V ligovej vetve bude Slovensko zastupovať mládežnícky tím Slovana Bratislava, ktorý sa do nej dostal vďaka postupu A-tímu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V majstrovskej vetve sa opäť predstaví MŠK Žilina ako úradujúci majster slovenskej ligy v kategórii U19.

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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