Môže zarobiť viac ako za celú kariéru. Zapletalová pobeží v Budapešti o rekordnú prémiu

"Vždy som veril vo finančné odmeny. Význam výhier je kľúčový, vždy som veril v blaho športovcov," vravel pred ME v atletike 2026 šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe.
Počas olympijských hier v Paríži prišiel s revolučným krokom - každý atletický víťaz získal špeciálnu odmenu 50-tisíc dolárov.
Aj keď to mnohí športovci privítali, na Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV) čelil Coe kritike. Šéfovia federácii tvrdili, že je to v rozpore s olympijským duchom.
V tom istom roku prišiel Coe s ďalším nezvyčajným nápadom - usporiadať šampionát len pre vybraných atlétov.
Uskutoční sa od 11. - 13. septembra v Budapešti s názvom Ultimátne majstrovstvá sveta.
Pätnásťnásobok za výhru
Aj tento nápad aktuálneho šéfa Svetovej atletiky však čelí kritickým ohlasom. V Budapešti sa nepredstavia športovci vo všetkých atletických disciplínach.
Napríklad, súťažiť sa nebude vo vrhu guľou, hode diskom, trojskoku, viacboji či v chodeckých disciplínach.
Pre tých, čo sa šampionátu zúčastnia, sú pripravené najštedrejšie odmeny v histórii atletiky.
Celkovo je pre športovcov vyčlenených 10 miliónov dolárov. Víťazi každej disciplíny si prilepšia o 150-tisíc dolárov, čo je v prepočte asi 130-tisíc eur.
Pre porovnanie, víťaz disciplíny na mítingu Diamantovej ligy získal za víťazstvo 10-tisíc dolárov.
Počas každého mítingu organizátor vybral osem disciplín, ktoré mali navýšené prémie. Aj napriek tomu zárobky v prestížnom atletickom seriáli nedosahujú ani zďaleka hodnoty z Budapešti.
Na ultimátnych MS získa prémiu aj posledný atlét v disciplíne. Za druhé miesto sa bude udeľovať 75-tisíc dolárov, za tretie 40-tisíc dolárov.
V štafetových disciplínach si víťazný tím prilepší o 80-tisíc dolárov.
Môže zarobiť viac ako za kariéru
Jedinou slovenskou zástupkyňou na šampionáte bude Emma Zapletalová.
Ak sa jej podarí v Budapešti zvíťaziť, zarobiť môže viac ako za celú kariéru v Diamantovej lige.
Zapletalová debutovala v najprestížnejšom seriáli v roku 2020, keď súťažila v Ríme a obsadila siedme miesto. Vtedy si polepšila o približne 860 eur.
Lepšie umiestnenie mala v roku 2021, kde skončila na 4. mieste, čo znamenalo odmenu 1700 eur.
Potom sa štyri roky v Diamantovej lige nepredstavila, aj pre viacero únavových zlomenín.
Sezóna
Umiestnenie
Zárobok
2020
1x 7. miesto
~ 860 eur
2021
1x 4. miesto
~ 1700 eur
2025
2x 2. miesto
~ 10 300 eur
2025
1x 2. miesto (finále)
~ 10 300 eur
2025
1x 4. miesto
~ 2600 eur
2025
1x 5. miesto
~ 2150 eur
2026
5x 1. miesto
~ 43 000 eur
2026
1x 2. miesto (finále)
~ 10 300 eur
2026
1x 6. miesto
~ 1700 eur
Celkovo
~ 83 100 eur
Do seriálu sa vrátila až v roku 2025, kde absolvovala štyri mítingy a takisto finálový večer. Dvakrát sa jej podarilo obsadiť druhé miesto, za čo získala vyše 10-tisíc eur. Rovnaký obnos peňazí zarobila aj za druhé miesto vo finále.
Väčšinu svojich zárobkov získala Zapletalová v roku 2026, keď sa až päťkrát stala víťazkou svojej disciplíny 400 metrov cez prekážky.
Za každé víťazstvo si odniesla 10-tisíc dolárov (8600 eur). Dovedna za to získala 43-tisíc eur. K týmto umiestneniam pridala aj šieste miesto v Zürichu - 1700 eur.
O ďalších vyše 10-tisíc eur si polepšila vo finále Diamantovej ligy v Bruseli, kde obsadila druhé miesto, keď nestačila na Američanku Annu Cockrellovú.
VIDEO: Beh Zapletalovej vo finále Diamantovej ligy v Bruseli
Zarobila vyše 100-tisíc eur
Zapletalová tak celkovo v prestížnom seriáli zarobila približne 83-tisíc eur. Väčší finančný obnos získala aj na svetovom šampionáte v Tokiu, kde získala senzačnú bronzovú medailu.
Za to získala v prepočte 19-tisíc eur. Spolu to tak tvorí 102-tisíc eur na najväčších atletických podujatiach.
Samozrejme, Zapletalová zarobila na výkonnostných odmenách aj na menších podujatiach, ako napríklad míting PTS v Banskej Bystrici či Zlatá Tretra v Ostrave.
Ani s týmito pretekmi sa však odmeny nevyšplhajú na sumu, ktorú môže získať v Budapešti.