    Môže zarobiť viac ako za celú kariéru. Zapletalová pobeží v Budapešti o rekordnú prémiu

    Emma Zapletalová.
    Emma Zapletalová. (Autor: TASR/AP)
    Matej Hank|8. sep 2026 o 15:35
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    Emma Zapletalová zarobila počas kariéry v Diamantovej lige približne 83-tisíc eur.

    "Vždy som veril vo finančné odmeny. Význam výhier je kľúčový, vždy som veril v blaho športovcov," vravel pred ME v atletike 2026 šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe.

    Počas olympijských hier v Paríži prišiel s revolučným krokom - každý atletický víťaz získal špeciálnu odmenu 50-tisíc dolárov.

    Aj keď to mnohí športovci privítali, na Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV) čelil Coe kritike. Šéfovia federácii tvrdili, že je to v rozpore s olympijským duchom.

    V tom istom roku prišiel Coe s ďalším nezvyčajným nápadom - usporiadať šampionát len pre vybraných atlétov.

    Uskutoční sa od 11. - 13. septembra v Budapešti s názvom Ultimátne majstrovstvá sveta.

    Pätnásťnásobok za výhru

    Aj tento nápad aktuálneho šéfa Svetovej atletiky však čelí kritickým ohlasom. V Budapešti sa nepredstavia športovci vo všetkých atletických disciplínach.

    Napríklad, súťažiť sa nebude vo vrhu guľou, hode diskom, trojskoku, viacboji či v chodeckých disciplínach.

    Pre tých, čo sa šampionátu zúčastnia, sú pripravené najštedrejšie odmeny v histórii atletiky.

    Celkovo je pre športovcov vyčlenených 10 miliónov dolárov. Víťazi každej disciplíny si prilepšia o 150-tisíc dolárov, čo je v prepočte asi 130-tisíc eur.

    Pre porovnanie, víťaz disciplíny na mítingu Diamantovej ligy získal za víťazstvo 10-tisíc dolárov.

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy.
    Slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli po behu na 400 metrov cez prekážky počas finále Diamantovej ligy. (Autor: TASR)

    Počas každého mítingu organizátor vybral osem disciplín, ktoré mali navýšené prémie. Aj napriek tomu zárobky v prestížnom atletickom seriáli nedosahujú ani zďaleka hodnoty z Budapešti.

    Na ultimátnych MS získa prémiu aj posledný atlét v disciplíne. Za druhé miesto sa bude udeľovať 75-tisíc dolárov, za tretie 40-tisíc dolárov.

    V štafetových disciplínach si víťazný tím prilepší o 80-tisíc dolárov.

    Môže zarobiť viac ako za kariéru

    Jedinou slovenskou zástupkyňou na šampionáte bude Emma Zapletalová.

    Ak sa jej podarí v Budapešti zvíťaziť, zarobiť môže viac ako za celú kariéru v Diamantovej lige.

    Zapletalová debutovala v najprestížnejšom seriáli v roku 2020, keď súťažila v Ríme a obsadila siedme miesto. Vtedy si polepšila o približne 860 eur.

    Lepšie umiestnenie mala v roku 2021, kde skončila na 4. mieste, čo znamenalo odmenu 1700 eur.

    Potom sa štyri roky v Diamantovej lige nepredstavila, aj pre viacero únavových zlomenín.

    Zárobky Emmy Zapletalovej v Diamantovej lige

    Sezóna

    Umiestnenie

    Zárobok

    2020

    1x 7. miesto

    ~ 860 eur

    2021

    1x 4. miesto

    ~ 1700 eur

    2025

    2x 2. miesto

    ~ 10 300 eur

    2025

    1x 2. miesto (finále)

    ~ 10 300 eur

    2025

    1x 4. miesto

    ~ 2600 eur

    2025

    1x 5. miesto

    ~ 2150 eur

    2026

    5x 1. miesto

    ~ 43 000 eur

    2026

    1x 2. miesto (finále)

    ~ 10 300 eur

    2026

    1x 6. miesto

    ~ 1700 eur

    Celkovo 

    ~ 83 100 eur

    Do seriálu sa vrátila až v roku 2025, kde absolvovala štyri mítingy a takisto finálový večer. Dvakrát sa jej podarilo obsadiť druhé miesto, za čo získala vyše 10-tisíc eur. Rovnaký obnos peňazí zarobila aj za druhé miesto vo finále.

    Väčšinu svojich zárobkov získala Zapletalová v roku 2026, keď sa až päťkrát stala víťazkou svojej disciplíny 400 metrov cez prekážky.

    Za každé víťazstvo si odniesla 10-tisíc dolárov (8600 eur). Dovedna za to získala 43-tisíc eur. K týmto umiestneniam pridala aj šieste miesto v Zürichu - 1700 eur.

    O ďalších vyše 10-tisíc eur si polepšila vo finále Diamantovej ligy v Bruseli, kde obsadila druhé miesto, keď nestačila na Američanku Annu Cockrellovú.

    VIDEO: Beh Zapletalovej vo finále Diamantovej ligy v Bruseli

    Zarobila vyše 100-tisíc eur

    Zapletalová tak celkovo v prestížnom seriáli zarobila približne 83-tisíc eur. Väčší finančný obnos získala aj na svetovom šampionáte v Tokiu, kde získala senzačnú bronzovú medailu.

    Za to získala v prepočte 19-tisíc eur. Spolu to tak tvorí 102-tisíc eur na najväčších atletických podujatiach.

    Samozrejme, Zapletalová zarobila na výkonnostných odmenách aj na menších podujatiach, ako napríklad míting PTS v Banskej Bystrici či Zlatá Tretra v Ostrave.

    Ani s týmito pretekmi sa však odmeny nevyšplhajú na sumu, ktorú môže získať v Budapešti.

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová.
      Emma Zapletalová.
      Môže zarobiť viac ako za celú kariéru. Zapletalová pobeží v Budapešti o rekordnú prémiu
      Matej Hankdnes 15:353
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