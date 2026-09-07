Incident po zápase v džude. Nemecký olympionik dostal údery päsťou do tváre

Polícia v Lipsku spustila vyšetrovanie fyzického útoku na nemeckého džudistu Tima Caveliusa, ktorého sa priamo na tatami dopustil Gruzínec Akaki Džaparidze.
Incident sa udial po zápase Bundesligy a nemecký reprezentant po ňom skončil v nemocnici so zlomenou čeľusťou a dvoma vybitými zubmi.
Gruzínec štartujúci za JC Lipsko napadol nemeckého súpera po skončení duelu v čase, keď sa radoval z triumfu. Trikrát ho udrel päsťou.
Polícia prišla na miesto činu v čase, keď už útočník nebol v hale a podľa dostupných informácií už je späť v Gruzínsku. O incidente bola informovaná Svetová i Európska džudistická federácia.
Cavelius patrí medzi popredných nemeckých džudistov, štartoval aj na OH 2024 v Paríži. Snaží sa kvalifikovať aj do Los Angeles 2028, no príde o významnú porciu bodov do rebríčka, keďže pre zranenie nebude môcť štartovať na MS, ktoré sa budú konať budúci mesiac v Baku.