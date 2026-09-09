Slovan má tajnú zbraň, šéf ho vyzval: Idú vážne veci. Ako to urobíme?

V stredu večer sa v Paríži stretnú dva svety, ktoré sa na futbalovej mape bežne nepretínajú.
O 21.00 h (vysiela Nova Sport 5) nastúpi Slovan Bratislava proti PSG. Na jednej strane slovenský majster, ktorý si cestu do hlavnej fázy Ligy majstrov vybojoval cez tri kolá kvalifikácie.
Na druhej dvojnásobný víťaz súťaže, pre ktorého je zápas s takýmto súperom skôr súčasťou programu než udalosťou sezóny.
Pre Slovan je to presne naopak. A práve preto bude zaujímavé sledovať, ako sa s týmto večerom vyrovná.
VIDEO: Tréning Slovana pred zápasom proti PSG
„O Slovane toho vieme veľmi málo, okrem toho, že ho dnes trénuje Yaya Touré, ktorý bol medzinárodne uznávaným hráčom a jeho kariéru sme tu vo Francúzsku veľmi pozorne sledovali,“ vravel pre Sportnet Benjamin Quarez z denníka Le Parisien.
V Paríži sa o Slovane veľa nevie
Tréner PSG Luis Enrique má so slovenským klubom nepríjemnú skúsenosť. V roku 2011 ako tréner AS Rím vypadol so Slovanom. V Bratislave prehral 0:1 a v odvete v Ríme bolo 1:1.
„Aktuálnemu dianiu v Slovane sa vo Francúzsku venuje len veľmi málo pozornosti a o týchto prehrách Luisa Enriqueho sa tu nehovorí,“ dodal Quarez.
Paríž a Bratislava sa stretli aj dvakrát v skupinovej fáze Európskej ligy v sezóne 2011/2012. PSG vtedy na Slovensku remizovalo 0:0, no v odvete doma zvíťazilo 1:0 po góle Javiera Pastoreho. Oba zápasy boli herne vyrovnané.
Slovenský majster siahal po remíze aj v Francúzsku. Slovan vtedy viedol tréner Vladimír Weiss. Oporami boli trebárs Juraj Halenár, Filip Šebo, Igor Žofčák, Martin Dobrotka, či Marko Milinkovič.
„Bola to však úplne iná éra,“ dodal novinár z Francúzka.
Najsilnejšia zostava? Luis Enrique ju tají
Otázkou pred stredajším duelom zostáva, s akou zostavou PSG proti slovenskému majstrovi nastúpi. Parížania vstupujú do Ligy majstrov v období, keď sa im výsledkovo príliš nedarí.
Tréner PSG však svoje karty vopred neodkrýva.
„Pokiaľ ide o zostavu, ktorá nastúpi v stredu večer, tréner nemá vo zvyku zverejňovať ju vopred. Budeme teda musieť počkať až do poslednej chvíle, aby sme sa to dozvedeli,“ dodal Quarez.
Napriek tomu, že PSG momentálne nevyhráva, podľa Quareza okolo tímu nepanuje nervozita. Posledné dve sezóny podľa neho pomohli situáciu okolo klubu upokojiť.
„Čo sa týka atmosféry okolo PSG, napriek tomu, že mužstvo momentálne nevyhráva, cítime pokoj. Posledné dve sezóny pomohli upokojiť situáciu okolo klubu.
Fanúšikovia aj novinári podľa môjho názoru pochopili, že v tejto fáze sezóny by bolo absurdné robiť akékoľvek závery.“
Môže byť Slovan bodom obratu?
Stredajší zápas tak môže byť pre Parížanov dôležitý aj z iného pohľadu. PSG môže práve proti Slovanu odštartovať sezónu, v ktorej bude opäť patriť medzi najväčších favoritov.
„Tento zápas proti Slovanu môže byť pre PSG akýmsi bodom, od ktorého sa začne sezóna. Objektívne si totiž PSG minulý víkend proti Monaku nezaslúžilo prehrať.“
Problémom bola podľa Quareza predovšetkým efektivita.
„Chýbala mu efektivita v oboch pokutových územiach. To bude musieť mužstvo bezpodmienečne napraviť, ale okolo tímu nepanujú žiadne mimoriadne obavy.“
Slovan prichádza do Paríža ako outsider súťaže.
„V Lige majstrov sa nikdy nedostal ďalej než do osemfinále, pričom v tom čase klub ešte reprezentoval Československo,“ dodal denník Le Parisien.
Slovan má svojho znalca PSG
Aj Slovan však má vo svojom tíme človeka, ktorý pozná francúzsky futbal a samotné PSG veľmi dobre.
Francúz v službách Slovana Serge Costa pôsobil donedávna ako asistent trénera v Le Havre. Park princov už pozná aj priamo z ihriska. V apríli 2024 tam s Le Havrom remizoval s PSG 3:3.
Pred zápasom sa navyše stal jedným z ľudí, ktorí majú Tourému pomôcť pripraviť Slovan na francúzskeho favorita.
„Yaya mi povedal: ‚Serge, spoliehame sa na teba, dobre ich poznáš. Ako to urobíme, aby nemohli hrať svoju hru? Ako ich vyzveme?‘ Všetci už boli v režime: dobre, sme tam. Teraz sa začínajú vážne veci,“ vravel Costa pre Foot Mercato.
Costa by pritom privítal inú destináciu. Radšej by cestoval do Madridu na Bernabéu alebo na Camp Nou, najmä aby sprevádzal bývalého stredopoliara pri stretnutí s jeho bývalým klubom FC Barcelona.
Každý zápas bude finále
Arénu Park princov už veľmi dobre pozná.
„PSG, aj keď je to najlepší tím v Európe, som často sledoval a hral proti nemu. Viac ma láka Rím, ale cesta do Rakúska. Samozrejme, poteší ma stretnúť priateľov vo Francúzsku.“
Slovan si pred ligovou fázou Ligy majstrov nestanovil konkrétny bodový cieľ.
Predstava je jednoduchšia. Každý zápas bude pre slovenského majstra samostatnou skúškou proti mužstvám z absolútnej svetovej špičky.
„Každý zápas bude finále. Nastupujete proti najlepším tímom sveta, ktoré do toho samy dajú všetko. Vnútorne by som chcel čo najskôr vyhrať jeden zápas a potom uvidíme.“