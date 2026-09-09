ONLINE: TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

Futbalisti tímov TJ Slovan Magura Vavrečka a MŠK Žilina dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu.
Pre hostí to je pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Žilina ako mužstvo z Niké ligy je proti účastníkovi šiestej ligy jasný favorit.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: TJ Slovan Magura Vavrečka - MŠK Žilina (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
09.09.2026 o 16:30
3. kolo
Vavrečka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Vaňo – Hrenák, Tokoš.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní textového prenosu z 3. kola Slovnaft Cupu medzi TJ Slovan Magura Vavrečka a MŠK Žilina. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Vavrečka je účastníkom až 6. ligy SsFZ, v ktorej jej po piatich kolách patrí 5. miesto, no napriek tomu v prvom kole pohára dokázala zdolať favorizovaný Dolný Kubín a následne aj Tvrdošín a vďaka tomu dnes na svojom trávniku privíta favorizovaných Šošonov.
Žilina je tu ako tím z najvyššej súťaže obrovským favoritom a to potvrdila aj v minulom kole v Divinej, ktorú zdolala 8:0. Šošoni majú navyše skvelú formu, keď vyhrali posledných 5 zápasov.
V tomto zápase sú hostia obrovským favoritom. Podarí sa im naplniť papierové predpoklady alebo budeme svedkami historického prekvapenia?
Vavrečka je účastníkom až 6. ligy SsFZ, v ktorej jej po piatich kolách patrí 5. miesto, no napriek tomu v prvom kole pohára dokázala zdolať favorizovaný Dolný Kubín a následne aj Tvrdošín a vďaka tomu dnes na svojom trávniku privíta favorizovaných Šošonov.
Žilina je tu ako tím z najvyššej súťaže obrovským favoritom a to potvrdila aj v minulom kole v Divinej, ktorú zdolala 8:0. Šošoni majú navyše skvelú formu, keď vyhrali posledných 5 zápasov.
V tomto zápase sú hostia obrovským favoritom. Podarí sa im naplniť papierové predpoklady alebo budeme svedkami historického prekvapenia?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..