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    PSG
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    Parc des Princes
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava

    Slovan čaká favorit. Kde sledovať zápas Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

    Na snímke štadión Park princov, na ktorom futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain.
    Na snímke štadión Park princov, na ktorom futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|9. sep 2026 o 07:00
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    Pozrite si TV program zápasu Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava v 1. kole Ligy majstrov.

    Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká druhý štart v najprestížnejšej európskej súťaži. Do hlavnej fázy Ligy majstrov sa prebojovali cez troch súperov, v play off zdolali slovinský tím NK Celje.

    Slovan bude v úvodnom kole ligovej fázy čeliť dvojnásobnému obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Rekordný slovenský šampión čaká hneď v prvom stretnutí najťažší možný súper.

    Ligu majstrov bude televízia vysielať už tradične na kanáloch Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6, pričom kanály 3 a 4 sú na Slovensku dostupnejšie.

    Do televízie sa v stredu dostane všetkých šesť zápasov.

    Kde dnes sledovať Ligu majstrov v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Slovan v premiérovej účasti v sezóne 2024/2025 nezískal pod vedením Vladimíra Weissa st. v ôsmich zápasoch ani bod, nazbieral však cenné skúsenosti a tie chce teraz využiť.

    V Paríži pôjde o tretí vzájomný zápas Saint-Germain a Slovana, v sezóne 2011/2012 na seba narazili v skupine Európskej ligy.

    Po remíze 0:0 na bratislavských Pasienkoch sa v Paríži zrodilo tesné víťazstvo domáceho tímu 1:0, o ktoré sa postaral gólom Argentínčan Javier Pastore.

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    Duel štartuje o 21:00 h a vysielať ho bude naživo stanica Nova Sport 5 či streamovacia platforma Voyo.

    Duel Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    3
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    4
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    6
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    7
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    32
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    33
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    34
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    35
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    36
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan čaká favorit. Kde sledovať zápas Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)