Slovan čaká favorit. Kde sledovať zápas Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava? (TV program)

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká druhý štart v najprestížnejšej európskej súťaži. Do hlavnej fázy Ligy majstrov sa prebojovali cez troch súperov, v play off zdolali slovinský tím NK Celje.
Slovan bude v úvodnom kole ligovej fázy čeliť dvojnásobnému obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Rekordný slovenský šampión čaká hneď v prvom stretnutí najťažší možný súper.
Ligu majstrov bude televízia vysielať už tradične na kanáloch Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6, pričom kanály 3 a 4 sú na Slovensku dostupnejšie.
Do televízie sa v stredu dostane všetkých šesť zápasov.
Slovan v premiérovej účasti v sezóne 2024/2025 nezískal pod vedením Vladimíra Weissa st. v ôsmich zápasoch ani bod, nazbieral však cenné skúsenosti a tie chce teraz využiť.
V Paríži pôjde o tretí vzájomný zápas Saint-Germain a Slovana, v sezóne 2011/2012 na seba narazili v skupine Európskej ligy.
Po remíze 0:0 na bratislavských Pasienkoch sa v Paríži zrodilo tesné víťazstvo domáceho tímu 1:0, o ktoré sa postaral gólom Argentínčan Javier Pastore.
Duel štartuje o 21:00 h a vysielať ho bude naživo stanica Nova Sport 5 či streamovacia platforma Voyo.
Duel Paríž St. Germain - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.