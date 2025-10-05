Tenisové turnaje či šampionát v parastrelectve. Športový program na dnes (6. október)

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 6. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 6. október

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA vo Wu-chane

Paralympijské

  • 9:00 MS v parastrelectve /účasť SR/

Vzpieranie

  • 10:00 MS /účasť SR/

Džudo

  • 16:00 MS juniorov /účasť SR/
TV program: pondelok, 6. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
