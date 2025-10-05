Futbal
Tenisové turnaje či šampionát v parastrelectve. Športový program na dnes (6. október)
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
Sportnet
|
6. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 6. októbra. Aký je program dňa?
Športový program na pondelok, 6. október
Tenis
Turnaje ATP v Šanghaji
Turnaj WTA vo Wu-chane
Paralympijské
9:00
MS v parastrelectve /účasť SR/
Vzpieranie
10:00
MS
/účasť SR/
Džudo
16:00
MS juniorov
/účasť SR/
TV program: pondelok, 6. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy
Tenisové turnaje či šampionát v parastrelectve. Športový program na dnes (6. október)
dnes 00:00
Medzinárodný maratón mieru, pražské derby či Formula 1. Športový program na dnes (5. október)
ne 00:00
Dunajskej v rímskom triatlone tesne ušla prvá päťka. Na víťazku stratila menej ako pol minúty
so 13:02
Žilina hostí trápiace sa Košice, Chelsea vyzve Liverpool. Športový program na dnes (4. október)
so 00:00
Chladoňová na ME v cyklistike, derby pražských S či Medzinárodný maratón mieru (TV tipy na víkend)
pi 08:00
