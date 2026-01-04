Hokejová liga, Dakar a boje o medaily na MS do 20 rokov. Športový program na dnes (5. január)

Na snímke hráči HC Slovan Bratislava a Vlci Žilina počas zápasu.
Na snímke hráči HC Slovan Bratislava a Vlci Žilina počas zápasu. (Autor: TASR)
5. jan 2026
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 5. januára. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 5. január

MS v hokeji do 20 rokov 2026

Futbal

Hokej

  • 1:00 Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights, NHL 
  • 1:00 New Jersey Devils - Carolina Hurricanes, NHL                                                                     

  • 17.30 HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky, 31. kolo Tipos SHL 
  • 18.00 MHA Martin - HC 19 Humenné, 31. kolo Tipos SHL  /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/                                                                  
  • 18.00 HK TAM Levice - TSS GROUP Dubnica, 31. kolo Tipos SHL 
  • 18.00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica, 31. kolo Tipos SHL 
  • 18.30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Detva, 31. kolo Tipos SHL 

  • 17.30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra, 36. kolo Tipsport ligy 
  • 18.00 HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín, 36. kolo Tipsport ligy 
  • 18.00 HK Poprad - HK Dukla Michalovce, 36. kolo Tipsport ligy 
  • 18.00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice, 36. kolo Tipsport ligy 
  • 18.00 HC Prešov - HK Spišská Nová Ves, 36. kolo Tipsport ligy 
  • 18.30 HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina, 36. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/                                                                  

Tenis

  • Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
  • Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande

  • 0:30 Česko - Nórsko, United Cup 
  • 3:00 USA - Španielsko, United Cup 
  • 7:30 Nemecko - Poľsko, United Cup 
  • 10:00 Veľká Británia - Grécko, United Cup 

Motorizmus

Basketbal

  • 18:00 BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings, dohrávka 5. kola Tipos SBL

Skoky na lyžiach

  • 13:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/ 
  • 14:20 hlavná súťaž 

  • 16.30 Turné štyroch mostíkov /účasť SR/, kvalifikácia Bischofshofen
TV program: pondelok, 5. január
Ostatné športy

    Hokejová liga, Dakar a boje o medaily na MS do 20 rokov. Športový program na dnes (5. január)
    dnes 00:00
