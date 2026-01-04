Hokejová liga, Dakar a boje o medaily na MS do 20 rokov. Športový program na dnes (5. január)

Športový program na pondelok, 5. január
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
MS v hokeji do 20 rokov 2026
- 2:30 Kanada - Česko, MS do 20 rokov - semifinále /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 22:30 Zápas o bronz, MS do 20 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- Utorok 2:30 Finále, MS do 20 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Futbal
- 17:00 Egypt - Benin, osemfinále Africký pohár národov 2025
- 20:00 Nigéria - Mozambik - Kamerun, osemfinále Africký pohár národov 2025
Hokej
- 1:00 Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Carolina Hurricanes, NHL
- 17.30 HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky, 31. kolo Tipos SHL
- 18.00 MHA Martin - HC 19 Humenné, 31. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18.00 HK TAM Levice - TSS GROUP Dubnica, 31. kolo Tipos SHL
- 18.00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica, 31. kolo Tipos SHL
- 18.30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Detva, 31. kolo Tipos SHL
- 17.30 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra, 36. kolo Tipsport ligy
- 18.00 HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín, 36. kolo Tipsport ligy
- 18.00 HK Poprad - HK Dukla Michalovce, 36. kolo Tipsport ligy
- 18.00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice, 36. kolo Tipsport ligy
- 18.00 HC Prešov - HK Spišská Nová Ves, 36. kolo Tipsport ligy
- 18.30 HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina, 36. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
- Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande
- 0:30 Česko - Nórsko, United Cup
- 3:00 USA - Španielsko, United Cup
- 7:30 Nemecko - Poľsko, United Cup
- 10:00 Veľká Británia - Grécko, United Cup
Motorizmus
- 6:00 2.etapa: Janbu - Al Ula, Rely Dakar 2026
Basketbal
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings, dohrávka 5. kola Tipos SBL
Skoky na lyžiach
- 13:00 kvalifikácia, ženy - SP /účasť SR/
- 14:20 hlavná súťaž
- 16.30 Turné štyroch mostíkov /účasť SR/, kvalifikácia Bischofshofen
TV program: pondelok, 5. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.