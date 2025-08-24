Šláger Premier League s trpkou príchuťou pre Isaka. Športový program na dnes (25. august)

Športový program na pondelok, 25. august
Futbal
- 21:00 Newcastle United - FC Liverpool, 2. kolo Premier League
- 19:30 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano, 2. kolo La Ligy
- 21:30 FC Sevilla - Getafe CF, 2. kolo La Ligy
- 18:30 Udinese Calcio - Hellas Verona, 1. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - FC Turín, 1. kolo Serie A
Volejbal
- 11:00 Kanada - Španielsko MS vo volejbale žien 2025
- 11:00 Dominikánska republika - Mexiko, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Nemecko - Vietnam, MS vo volejbale žien 2025
- 12:00 Japonsko - Ukrajina, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Turecko - Bulharsko, MS vo volejbale žien 2025
- 14:30 Čína - Kolumbia, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Poľsko - Keňa, MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Srbsko - Kamerun, MS vo volejbale žien 2025
Tenis
Cestná cyklistika
- 14:25 3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres (134,6 km), Vuelta a Espaňa
Bedminton
- 9:00 MS /účasť SR/
TV program: pondelok, 25. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.