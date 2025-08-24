Šláger Premier League s trpkou príchuťou pre Isaka. Športový program na dnes (25. august)

Alexander Isak.
Alexander Isak. (Autor: SITA/AP)
25. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 25. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 25. august

Futbal

  • 21:00 Newcastle United - FC Liverpool, 2. kolo Premier League

  • 19:30 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano, 2. kolo La Ligy
  • 21:30 FC Sevilla - Getafe CF, 2. kolo La Ligy

  • 18:30 Udinese Calcio - Hellas Verona, 1. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno - FC Turín, 1. kolo Serie A

Volejbal

Tenis

Cestná cyklistika

Bedminton

  • 9:00 MS /účasť SR/
TV program: pondelok, 25. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Šláger Premier League s trpkou príchuťou pre Isaka. Športový program na dnes (25. august)
    dnes 00:00
