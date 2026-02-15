Šramková hrá v Dubaji, Barcelona dohráva kolo. Športový program na dnes (16. február)

Rebecca Šramková.
Rebecca Šramková.
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 16. februára. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 16. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

  • 10:00/13:30 Zjazdové lyžovanie, muži - slalom, ZOH 2026
  • 12:47 Šortrek, ženy 1000 m - finále, ZOH 2026
  • 19:00 Skoky na lyžiach, muži - súťaž tímov, ZOH 2026
  • 19:00 /21:06 Boby, ženský monobob (Viktória Čerňanská), ZOH 2026
  • 19:30 Akrobatický lyžovanie, Big Air žien - finále, ZOH 2026
  • 20:00 Krasokorčuľovanie, športové dvojice - voľné jazdy

  • Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (pondelok 16. február)

Futbal

  • 20:45 Cagliari Calcio - US Lecce, 25. kolo Serie A

  • 21:00 FC Girona - FC Barcelona, 24. kolo La Ligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Dauhe, Riu de Janeiro a Delray Beach
  • Turnaj WTA v Dubaji
  • 8:00 Rebecca - Šramková - Varvara Gracheva, 2. kolo WTA Dubaj

Cyklistika

  • 10:10 1. etapa - Madinat Zayed Majlis – Liwa Palace (144 km), Okolo UAE 2026

Basketbal

  • 17:30 BC Slovan Bratislava - BC Prievidza, dohrávka 26. kola Tipos SBL
TV program: pondelok, 16. február
Ostatné športy

