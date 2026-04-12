Pardubice majú mečbal na postup do finále. Športový program na dnes (13. apríl)

Športový program na pondelok, 13. apríl
Futbal
- 17:45 Nemecko - Slovensko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov
- 20:45 ACF Fiorentina - Lazio Rím, 32. kolo Serie A
- 21:00 UD Levante - CF Getafe, 31. kolo La Ligy
- 21:00 Manchester United - Leeds United, 32. kolo Premier League
Hokej
- 0:00 Columbus Blue Jackets - Boston Bruins, NHL
- 0:00 New York Islanders - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Ottawa Senators, NHL
- 2:00 Anaheim Ducks - Vancouver Canucks, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Utah Mammoth, NHL
- 12:30 Slovensko - Taliansko, 1-A divízie MS v hokeji žien 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Nórsko - Francúzsko, 1-A divízie MS v hokeji žien 2026
- 19:30 Maďarsko - Čína, 1-A divízie MS v hokeji žien 2026
- 18:45 Sparta Praha - Dynamo Pardubice, semifinále play-off českej extraligy (šiesty zápas)
Vodné pólo
- 9:00 finále a zápasy o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára /účasť SR/
TV program: pondelok, 13. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.