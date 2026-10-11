Nováčik Premier League chce získať ďalšiu výhru. Športový program na dnes (12. október)

Coventry City.
Coventry City. (Autor: REUTERS)
Sportnet|12. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 12. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 12. októbra

Futbal

  • 17:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie, 12. kolo MONACObet ligy

  • 18:30 Atalanta - Benátky, 6. kolo Serie A
  • 20:45 FC Turín - Udinese, 6. kolo Serie A

  • 21:00 Coventry - Newcastle United, 6. kolo Premier Leauge

  • 21:00 Levante UD - FC Sevilla, 8. kolo La Ligy

Hokej

  • 00:00 New York Rangers - Vancouver Canucks, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes, NHL
  • 19:00 Buffalo Sabres - Florida Panthers, NHL

Tenis

  • Turnaj WTA Wu-chan
  • Turnaj ATP Šanghaj

Basketbal

  • 19:00 KK Cibona Záhreb - BC Slovan Bratislava, 3. kolo Jadranskej ligy

Stolný tenis

  • 8:30 Predkolá, ME v stolnom tenise

Kolieskové športy

  • 1:45 500 m + D – finále, inline rýchlokorčuľovanie, World Skate Games
  • 13:30 1000 m šprint – kvalifikácia, World Skate Games
  • 13:00 Slovensko – USA, inline hokej muži, World Skate Games
  • 19:00 Francúzsko – Slovensko, inline hokej muži, World Skate Games
  • 18:00 kombinácia – 1. jazda, inline alpin, World Skate Games
  • 20:15 kombinácia – 2. jazda, inline alpin, World Skate Games

Strelectvo

  • 8:00 kvalifikácia, trap trio, ME v brokových zbraniach
  • 11:35 juniori – súboje o medaily, trap trio, ME v brokových zbraniach
  • 14:55 ženy – semifinále a súboje o medaily, trap trio, ME v brokových zbraniach
  • 16:15 muži – semifinále a súboje o medaily, trap trio, ME v brokových zbraniach

  • 11:45 pištoľ 25 m ženy - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
  • 14:30 vzduchová puška 10 m muži - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
TV program: pondelok, 12. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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