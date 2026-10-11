Nováčik Premier League chce získať ďalšiu výhru. Športový program na dnes (12. október)

Športový program na pondelok, 12. októbra
Futbal
- 17:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie, 12. kolo MONACObet ligy
- 18:30 Atalanta - Benátky, 6. kolo Serie A
- 20:45 FC Turín - Udinese, 6. kolo Serie A
- 21:00 Coventry - Newcastle United, 6. kolo Premier Leauge
- 21:00 Levante UD - FC Sevilla, 8. kolo La Ligy
Hokej
- 00:00 New York Rangers - Vancouver Canucks, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes, NHL
- 19:00 Buffalo Sabres - Florida Panthers, NHL
Tenis
- Turnaj WTA Wu-chan
- Turnaj ATP Šanghaj
Basketbal
- 19:00 KK Cibona Záhreb - BC Slovan Bratislava, 3. kolo Jadranskej ligy
Stolný tenis
- 8:30 Predkolá, ME v stolnom tenise
Kolieskové športy
- 1:45 500 m + D – finále, inline rýchlokorčuľovanie, World Skate Games
- 13:30 1000 m šprint – kvalifikácia, World Skate Games
- 13:00 Slovensko – USA, inline hokej muži, World Skate Games
- 19:00 Francúzsko – Slovensko, inline hokej muži, World Skate Games
- 18:00 kombinácia – 1. jazda, inline alpin, World Skate Games
- 20:15 kombinácia – 2. jazda, inline alpin, World Skate Games
Strelectvo
- 8:00 kvalifikácia, trap trio, ME v brokových zbraniach
- 11:35 juniori – súboje o medaily, trap trio, ME v brokových zbraniach
- 14:55 ženy – semifinále a súboje o medaily, trap trio, ME v brokových zbraniach
- 16:15 muži – semifinále a súboje o medaily, trap trio, ME v brokových zbraniach
- 11:45 pištoľ 25 m ženy - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
- 14:30 vzduchová puška 10 m muži - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
TV program: pondelok, 12. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.