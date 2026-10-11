Skvelá disciplína pre Slovensko. V trape obsadilo prvé aj tretie miesto

Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase v disciplíne trap sólo juniorky zlatú a bronzovú medailu.
O najcennejší kov sa postarala Adriana Piknová, tretie miesto si vybojovala Kristína Hobothová.
Piknová zdolala vo finálovom súboji Turkyňu Nisa Nur Aydemirovú 6:4 a vo vyraďovacej časti tak nenašla premožiteľku.
„Veľmi sa teším z dnešného víťazstva v súťaži trap sólo. Strieľalo sa mi dobre, počasie nám prialo a aj keď som bola trocha v strese, podarilo sa mi to zvládnuť.
Ďakujem svojim trénerom za prípravu, podporu aj za možnosť byť tu a súťažiť. Veľká vďaka patrí aj celému tímu. Počula som, ako mi fandili z tribúny, a veľmi ma to povzbudzovalo. Zajtra ešte pokračujeme v súťaži trap trio,“ povedala Piknová pre TASR.
Práve s tureckou súperkou neuspela v semifinále Hobothová, preto túto súťaž zakončila s bronzom. V sobotu obsadila v trape junioriek siedmu pozíciu.
„Dnes to bolo náročné, ale som rada, že som to ustála. Bronz ma veľmi potešil, beriem to ako dobrý výsledok, aj keď to nešlo úplne ľahko. Zajtra ideme ďalej, spolu s tímom, a chceme si to hlavne odmakať a užiť,“ zhodnotila Hobothová.
Slovensko získalo zatiaľ v doterajšom priebehu európskeho šampionátu päť medailí. Monika Štibravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hocková brali striebro v skeet trio, Erik Varga si vybojoval striebro v trape, v miešanom trape dosiahol na rovnaký cenný kov spolu so Zuzanou Rehák Štefečekovou.
Disciplíny duo a trio sú novinkou medzi riadnymi súťažami. Od bežného skeetu a trapu sa odlišujú vo formáte, súťaží sa formou play off.