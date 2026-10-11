VIDEO: Dramatický finiš najväčších favoritov. Veľkú pardubickú opäť ovládol írsky kôň

Final Orders
Final Orders (Autor: REUTERS)
Sportnet, ČTK|11. okt 2026 o 15:49
ShareTweet0

Z desiatich štartujúcich nedokončili dostihy štyri kone.

Veľká pardubická 2026

Výsledky (steeplechase cross country, 6900 m):

Poradie

Krajina

Kôň

Džokej

Výrok

1.

IRL

Final Orders

Keith Michael Donoghue

boj

2.

CZE

Godfrey

Jan Faltejsek

½ dĺžky

3

CZE

Angkor Wat

Jan Odložil

6 dĺžok

4.

CZE

Sacamiro

Lenka Neprašová

5 dĺžok

5.

CZE

Greek Dessert

James Best

9 dĺžok

6.

CZE

High In The Sky

Ondřej Velek

ďaleko

Prekážkový dostih Veľká pardubická druhýkrát za sebou vyhral írsky kôň. Na vlaňajší triumf Stumptowna nadviazal desaťročný valach Final Orders. Znovu sa v jeho sedle radoval džokej Keith Michael Donoghue.

Final Orders vo vyrovnaným pretekoch rozhodol o triumfe v cieľovej rovine, kde tesne porazil domáceho favorita Godfreya, jedného z dvoch šampiónov Veľkej pardubickej z roku 2024.

Pripravil tak džokeja Jána Faltejska o šancu vyrovnať ôsmym víťazstvom rekord Jozefa Váňu staršieho.

„Som nadšený, kôň išiel skvele. Som rád, že som opäť vyhral,“ vyhlásil podľa českých médií Donoghue.

VIDEO: Finiš 136. ročníka Veľkej pardubickej

Víťaz 136. ročníka Veľkej pardubickej, steeplechase so 31 prekážkami na vzdialenosti 6900 metrov, získal dva milióny (približne 205 000 eur) z celkovej dotácie päť miliónov českých korún. Finančnú prémiu získalo všetkých šesť koní, ktorí preteky dokončili.

Vrcholného dostihu sa zúčastnilo desať koní, čo bolo najmenej od roku 1993.

Priebeh dostihov

Vedenia sa po štarte ujal Araucarias, v ktorého sedle bol napokon Jakub Kocman. Ten musel nahradiť Jozefa Bartoša, ktorý sa dnes zranil po páde v úvodnom dostihu.

Vypracovali si výrazný náskok, no na Francúzskom skoku trafili stĺpik označujúci točný bod a džokej sa porúčal k zemi.

Tempo sa zvoľnilo, všetci kone pokračovali pohromade. Do kontaktu s čelom pretekov sa vrátil aj favorizovaný Godfrey, ktorý bol v úvode vrátane Taxisovej priekopy až na chvoste poľa.

Rozhodovalo sa vo finiši. Poslednú prekážku prekonal ako prvý Godfrey, ale náporu írskeho súpera potom neodolal. Tretiu pozíciu vybojoval Angkor Wat s Jánom Odložilom.

Na štvrtej priečke sa mohla z prvej dokončenej Veľkej pardubickej v kariére radovať 22-ročná džokejka Lenka Neprašová. Jediná žena v štartovom poli bola v sedle Sacamira, víťaza Veľkej pardubickej z roku 2023.

Ostatné športy

    Final Orders
    Final Orders
    VIDEO: Dramatický finiš najväčších favoritov. Veľkú pardubickú opäť ovládol írsky kôň
    dnes 15:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»VIDEO: Dramatický finiš najväčších favoritov. Veľkú pardubickú opäť ovládol írsky kôň