VIDEO: Dramatický finiš najväčších favoritov. Veľkú pardubickú opäť ovládol írsky kôň

Veľká pardubická 2026
Výsledky (steeplechase cross country, 6900 m):
Poradie
Krajina
Kôň
Džokej
Výrok
1.
Final Orders
Keith Michael Donoghue
boj
2.
Godfrey
Jan Faltejsek
½ dĺžky
3
Angkor Wat
Jan Odložil
6 dĺžok
4.
Sacamiro
Lenka Neprašová
5 dĺžok
5.
Greek Dessert
James Best
9 dĺžok
6.
High In The Sky
Ondřej Velek
ďaleko
Prekážkový dostih Veľká pardubická druhýkrát za sebou vyhral írsky kôň. Na vlaňajší triumf Stumptowna nadviazal desaťročný valach Final Orders. Znovu sa v jeho sedle radoval džokej Keith Michael Donoghue.
Final Orders vo vyrovnaným pretekoch rozhodol o triumfe v cieľovej rovine, kde tesne porazil domáceho favorita Godfreya, jedného z dvoch šampiónov Veľkej pardubickej z roku 2024.
Pripravil tak džokeja Jána Faltejska o šancu vyrovnať ôsmym víťazstvom rekord Jozefa Váňu staršieho.
„Som nadšený, kôň išiel skvele. Som rád, že som opäť vyhral,“ vyhlásil podľa českých médií Donoghue.
VIDEO: Finiš 136. ročníka Veľkej pardubickej
Víťaz 136. ročníka Veľkej pardubickej, steeplechase so 31 prekážkami na vzdialenosti 6900 metrov, získal dva milióny (približne 205 000 eur) z celkovej dotácie päť miliónov českých korún. Finančnú prémiu získalo všetkých šesť koní, ktorí preteky dokončili.
Vrcholného dostihu sa zúčastnilo desať koní, čo bolo najmenej od roku 1993.
Priebeh dostihov
Vedenia sa po štarte ujal Araucarias, v ktorého sedle bol napokon Jakub Kocman. Ten musel nahradiť Jozefa Bartoša, ktorý sa dnes zranil po páde v úvodnom dostihu.
Vypracovali si výrazný náskok, no na Francúzskom skoku trafili stĺpik označujúci točný bod a džokej sa porúčal k zemi.
Tempo sa zvoľnilo, všetci kone pokračovali pohromade. Do kontaktu s čelom pretekov sa vrátil aj favorizovaný Godfrey, ktorý bol v úvode vrátane Taxisovej priekopy až na chvoste poľa.
Rozhodovalo sa vo finiši. Poslednú prekážku prekonal ako prvý Godfrey, ale náporu írskeho súpera potom neodolal. Tretiu pozíciu vybojoval Angkor Wat s Jánom Odložilom.
Na štvrtej priečke sa mohla z prvej dokončenej Veľkej pardubickej v kariére radovať 22-ročná džokejka Lenka Neprašová. Jediná žena v štartovom poli bola v sedle Sacamira, víťaza Veľkej pardubickej z roku 2023.