Zlatý chlapec je na dne. Vyhasnutá hviezda trénuje v desiatej lige a čaká na zázrak

Jadon Sancho mal všetko predurčené na to, aby sa stal tvárou anglického futbalu na celú dekádu.
Rodák z Londýna, ktorý futbalovo vyrastal v akadémiách Watfordu a Manchestru City, ukázal obrovský talent už v tínedžerskom veku.
Keď v roku 2017 zamieril ako sedemnásťročný do nemeckej Borussie Dortmund, málokto tušil, aký uragán predvedie na bundesligových trávnikoch.
Zázračné dieťa z ulíc Londýna
S loptou pri nohe kúzlil, ohromoval fanúšikov, strieľal góly a zbieral asistencie. V sezóne 2018/19 patril medzi absolútne klenoty celej súťaže, v Bundeslige zaznamenal 12 gólov a 18 asistencií a ovládol štatistiky nahrávačov.
Získal ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny a v osemnástich rokoch už debutoval v anglickej seniorskej reprezentácii. S Dortmundom pridal do zbierky aj triumf v Nemeckom superpohári 2019/20.
O rok neskôr s tímom vyhral aj Nemecký pohár, pričom v ňom dokonca ovládol celkovú tabuľku strelcov. Dortmund dlho odolával nájazdom gigantov, no bolo jasné, že prestup do niektorého z európskych veľkoklubov je len otázka času.
VIDEO: Najlepšie momenty z prvého pôsobenia Sancha v Dortmunde
Premárnené šance v Divadle snov
V lete 2021 ho Manchester United po takmer ročnom lanárení priviedol za astronomických 85 miliónov eur. Keď rodák z Londýna prikráčal do „Divadla snov“ po boku ďalších hviezd, očakávania boli nastavené na maximum.
Lenže na trávniku si to nikdy úplne nesadlo. Sancho sa od začiatku trápil, do zostavy hľadal cestu len ťažko a poznačený bol aj zdravotnými problémami. Namiesto gólov a kľúčových prihrávok prinášal rozpačité výkony.
Súhrn jeho prvých rokov v klube pripomínal melancholickú zbierku premárnených šancí, pričom za United nakoniec stihol odohrať 83 zápasov s bilanciou 12 gólov a 6 asistencií.
Vojna s Ten Hagom a kolotoč hostovaní
Zlom, ktorý spečatil jeho osud na Old Trafford, prišiel v septembri 2023. Tréner Erik ten Hag ho verejne kritizoval za výkony v tréningovom procese. Sancho však zareagoval prudko a prostredníctvom sociálnych sietí vyhlásil, že sa stal obetným baránkom a odmietol sa ospravedlniť.
VIDEO: Všetky góly Jadona Sancha za Manchester United
Nasledovalo tvrdé vyhnanstvo z prvého tímu a začal sa divoký kolotoč hostovaní. Najprv sa vrátil do Dortmundu, s ktorým prekvapivo postúpil až do finále Ligy majstrov 2023/24.
Následne putoval do londýnskej Chelsea, kde v sezóne 2024/25 odohral v Premier League 31 zápasov a pomohol klubu k zisku trofeje v Konferenčnej lige.
Ešte bizarnejšiu zastávku zaznamenal v ročníku 2025/26 v drese Aston Villy, kde naskočil do 23 ligových stretnutí a dokonca oslavoval triumf v Európskej lige.
Záblesky geniality a spálené mosty
Počas hosťovania vo Ville síce opäť naznačil svoj obrovský potenciál, no tréner Unai Emery to v apríli 2026 na tlačovej konferencii zhrnul veľmi presne: „Je to fantastický hráč, ale musí si udržať vyrovnané výkony.“
Sancho si svoje pôsobenie mimo Manchestru užíval po svojom a neraz si provokačne kopol do materského klubu.
Keď napríklad pod príspevok Marcusa Rashforda na Instagrame napísal odkaz „Freedom“ (Sloboda), fanúšikovia to okamžite vnímali ako jasné rypnutie si do United.
Žiadny z klubov si ho však napokon nechcel nechať natrvalo a po skončení hosťovaní ho zakaždým vracali späť do Manchestru, kde svojím správaním a neustálymi spormi definitívne roztrhal akékoľvek zvyšky dobrých vzťahov.
Špekulovalo sa aj o ďalšom návrate do Dortmundu, no tréner Niko Kovač tieto nádeje v septembri 2026 definitívne zmaril na tlačovej konferencii strohým konštatovaním: „Myslím si, že sme mali veľmi dobré letné prestupové okno.“
Kariéra na stopke a odmietnutie v Rusku
Po vypršaní zmluvy sa United rozhodli ukončiť túto kapitolu radikálne - hoci mali opciu na ďalších 12 mesiacov, radšej ho pustili zadarmo, než aby sa trápili s predajom.
Dvadsaťšesťročný krídelník, ktorý má v životopise cenné medzinárodné trofeje, tak dnes čelí krutej realite.
Ešte hlbší pád naznačovali správy z ruských médií, podľa ktorých ho koncom septembra ponúkli ruskému Krasnodaru, no líder tamojšej ligy ho odmietol.
Britské zdroje však tieto informácie následne korigovali s tým, že Sancha do Ruska núkali len sprostredkovatelia a on sám presun na východ vážne nezvažoval.
Azyl v desiatej lige a dubajská výzva
Sancho sa aktuálne udržuje v kondícii v tréningovom centre Flixtonu, tímu pôsobiaceho v desiatej anglickej lige. Keď na verejnosť prenikli zábery z jeho tréningov, internetom okamžite začali kolovať vtipy, že zakotvil na skúške v amatérskom futbale.
Majiteľ klubu Christopher Garcia to však rázne poprel a uviedol, že klub mu iba požičal ihrisko na súkromný tréning. Garciu neopodstatnená kritika rozhnevala a Sancha sa verejne zastal.
Nazval ho futbalistom svetovej úrovne, ktorý si zaslúži rešpekt, a dodal, že Sancho sa v areáli správal mimoriadne profesionálne, skromne a po tréningu dokonca ochotne rozdával autogramy mladým fanúšikom.
VIDEO: Rozhovor Jadona Sancha vo Flixtone
Zúfalú situáciu na trhu však podčiarkuje nedávna bizarná otvorená výzva z Dubaja.
Tréner tamojšieho druholigového klubu Arabian Falcons a bývalý anglický reprezentant Jonjo Shelvey odkázal voľným hráčom vrátane Sancha verejnú správu: „Neseďte mimo diania, príďte a ukážte, čo vo vás je, tu v Dubaji.“
V salóne poslednej šance
Hoci sa objavili informácie z podcastu Transfer Insider, kde novinár Peter O'Rourke uviedol, že o Sanchove služby prejavilo záujem niekoľko klubov z Premier League, pád na dno pre neho zostáva obrovským mementom.
Analytik Jason Pettigrove celú situáciu zhrnul najvýstižnejšie, keď v lete napísal, že 26-ročný Sancho sa momentálne nachádza v „salóne poslednej šance“. Ak nevyužije tú ďalšiu, jeho kariéra na najvyššej futbalovej úrovni je prakticky na konci.