Stolní tenisti Arpáš, Labošová a Puchovanová vstúpili do ME víťazne

Samuel Arpáš.
Samuel Arpáš. (Autor: facebook/Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|11. okt 2026 o 17:04
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Šampionát sa koná v slovinskej Ľubľane.

Slovenskí stolní tenisti vybojovali v úvodný súťažný deň na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane tri víťazstvá vo dvojhrách.

V mužskom singli uspel Samuel Arpáš, ktorý si v 18. skupine poradil s Lotyšom Olegsom Kartuzovsom hladko 3:0 na sety.

Vo dvojhre žien zvíťazila Ema Labošová rovnakým výsledkom nad Sol Kristinardottirovou z Islandu a Nikoleta Puchovanová zdolala Estónku Airi Avameriovú 3:1.

Menej sa v Arene Stožice darilo Dominike Wiltschkovej, ktorá vo svojom úvodnom zápase v 9. skupine podľahla v dramatickom päťsetovom boji Mariane Santovej z Portugalska.

Adam Klajber nestačil v prvom dueli v 8. skupine na domáceho Brina Vovka Petrovského, s ktorým prehral 0:3.

ME v Ľubľane 2026

ženy - dvojhra - 1. kolo skupinovej fázy

9. skupina:

Mariana Santová (Portug.) - Dominika WILTSCHKOVÁ (SR) 3:2 (-11, 11, 8, -8, 10)

17. skupina:

Nikoleta PUCHOVANOVÁ (SR) - Airi Avameriová (Est.) 3:1 (8, -4, 4, 6)

30. skupina:

Ema LABOŠOVÁ (SR) - Sol Kristinardottirová (Isl.) 3:0 (8, 11, 5)

muži - dvojhra - 1. kolo skupinovej fázy

8. skupina:

Brin Vovk Petrovski (Slovin.) - Adam KLAJBER (SR) 3:0 (8, 9, 11)

18. skupina:

Samuel ARPÁŠ (SR) - Olegs Kartuzovs (Lot.) 3:0 (3, 4, 5)

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    Stolní tenisti Arpáš, Labošová a Puchovanová vstúpili do ME víťazne
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