Góly Slovákov zrazili lídra na kolená. Pardubice ukončili víťaznú šnúru Třinca

Slovenskí hokejisti Miloš Kelemen a Peter Čerešňák pomohli v šlágri 10. kola českej extraligy svojimi gólmi k triumfu Pardubíc nad Třincom 5:4 po predĺžení.
Čerešňák vyrovnal v čase 59:44 a zachránil pre svoj tím predĺženie, v ňom potom asistoval pri víťaznom góle Jana Mandáta.
Za hostí zaznamenali po jednej asistencii Martin Marinčin a Libor Hudáček.
Strelecky sa presadil aj Róbert Lantoši, ktorý prispel jedným gólom k víťazstvu Českých Budějovíc nad Libercom 4:3.
V drese hostí si po jednej asistencii pripísali jeho krajania Servác Petrovský a Martin Faško-Rudáš.
Spomedzi slovenských legionárov bodoval v nedeľňajších zápasoch aj Lukáš Cingel, asistoval pri jedinom góle Brna, ktoré podľahlo Plzni 1:2 po predĺžení.
Brankár Stanislav Škorvánek vykryl 25 striel a tešil sa z víťazstva Hradca Králové nad Olomoucom 3:1.
Česká extraliga - 10. kolo:
HC Sparta Praha - HC Vítkovice RIDERA 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Góly: 6. Špaček, 11. P. Kousal, 55. Hradec
BK Mladá Boleslav - HC VERVA Litvínov 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly: 20. Koblížek, 37. Kubíček – 37. Šámal
HC Energie Karlove Vary – Rytíři Kladno 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 17. Egle, 31. P. Tomek, 60. Šťastný – 46. Pietroniro
Banes Motor České Budějovice – Bílí Tygři Liberec 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
Góly: 4. M. Beránek, 20. LANTOŠI, 39. Ahl, 47. Zachar – 5. Lenc, 10. O. Procházka (PETROVSKÝ, FAŠKO-RUDÁŠ), 44. Kachlíř
Mountfield HK – HC Olomouc 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Góly: 17. R. Kousal, 51. R. Pavlík, 54. Kevin Klíma – 55. Navrátil
/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas/
HC Kometa Brno – HC Škoda Plzeň 1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 15. H. Zohorna (CINGEL) – 49. a 65. Měchura
HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 5:4 pp (2:0, 0:2, 2:2 - 1:0)
Góly: 5. Tomášek, 11. Smejkal, 45. KELEMEN, 60. ČEREŠŇÁK, 63. Mandát (ČEREŠŇÁK) – 21. O. Kovařčík (MARINČIN), 25. Kubiesa (L. HUDÁČEK), 47. Adámek, 53. D. Musil