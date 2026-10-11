Góly Slovákov zrazili lídra na kolená. Pardubice ukončili víťaznú šnúru Třinca

Hráči Pardubíc sa tešia z gólu
Hráči Pardubíc sa tešia z gólu (Autor: Facebook/HC Dynamo Pardubice﻿)
TASR|11. okt 2026 o 21:40
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Čerešňák zariadil predĺženie gólom v posledných sekundách.

Slovenskí hokejisti Miloš Kelemen a Peter Čerešňák pomohli v šlágri 10. kola českej extraligy svojimi gólmi k triumfu Pardubíc nad Třincom 5:4 po predĺžení.

Čerešňák vyrovnal v čase 59:44 a zachránil pre svoj tím predĺženie, v ňom potom asistoval pri víťaznom góle Jana Mandáta.

Za hostí zaznamenali po jednej asistencii Martin Marinčin a Libor Hudáček.

Strelecky sa presadil aj Róbert Lantoši, ktorý prispel jedným gólom k víťazstvu Českých Budějovíc nad Libercom 4:3.

V drese hostí si po jednej asistencii pripísali jeho krajania Servác Petrovský a Martin Faško-Rudáš.

Spomedzi slovenských legionárov bodoval v nedeľňajších zápasoch aj Lukáš Cingel, asistoval pri jedinom góle Brna, ktoré podľahlo Plzni 1:2 po predĺžení.

Brankár Stanislav Škorvánek vykryl 25 striel a tešil sa z víťazstva Hradca Králové nad Olomoucom 3:1.

Česká extraliga - 10. kolo:

HC Sparta Praha - HC Vítkovice RIDERA 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Góly: 6. Špaček, 11. P. Kousal, 55. Hradec

BK Mladá Boleslav - HC VERVA Litvínov 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 20. Koblížek, 37. Kubíček – 37. Šámal

HC Energie Karlove Vary – Rytíři Kladno 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Góly: 17. Egle, 31. P. Tomek, 60. Šťastný – 46. Pietroniro

Banes Motor České Budějovice – Bílí Tygři Liberec 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Góly: 4. M. Beránek, 20. LANTOŠI, 39. Ahl, 47. Zachar – 5. Lenc, 10. O. Procházka (PETROVSKÝ, FAŠKO-RUDÁŠ), 44. Kachlíř

Mountfield HK – HC Olomouc 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Góly: 17. R. Kousal, 51. R. Pavlík, 54. Kevin Klíma – 55. Navrátil

/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas/

HC Kometa Brno – HC Škoda Plzeň 1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 15. H. Zohorna (CINGEL) – 49. a 65. Měchura

HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 5:4 pp (2:0, 0:2, 2:2 - 1:0)

Góly: 5. Tomášek, 11. Smejkal, 45. KELEMEN, 60. ČEREŠŇÁK, 63. Mandát (ČEREŠŇÁK) – 21. O. Kovařčík (MARINČIN), 25. Kubiesa (L. HUDÁČEK), 47. Adámek, 53. D. Musil

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Hráči Pardubíc sa tešia z gólu
    Hráči Pardubíc sa tešia z gólu
    Góly Slovákov zrazili lídra na kolená. Pardubice ukončili víťaznú šnúru Třinca
    dnes 21:40
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