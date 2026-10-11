Hektický záver a hromadná mela v tretej lige. Usporiadateľ sotil hráča, na zem sa dostal aj on

Domáci strelili víťazný gól v poslednej minúte, no eufóriu na tribúnach i na trávniku čoskoro vystriedala pachuť a nervozita.
Záver stretnutia 10. kolo III. ligy Stred medzi Čadcou a Rimavskou Sobotou bol plný emócií a momentov, ktoré nepatria do futbalu.
Čadca vyhrala 3:2, no po konfrontácii usporiadateľa s hráčom hostí sa strhla hromadná mela.
Dva obraty v jednom zápase
Čadca je nováčikom III. ligy Stred a zatiaľ sa jej veľmi darí. Obrovskú silu v ofenzíve demonštruje najmä v domácich zápasoch: v piatich stretnutiach na vlastnom ihrisku dala 21 gólov.
Už v prvom polčase stretnutia s Rimavskou Sobotou mala minimálne päť vyložených šancí, ale Patrik Gábriš v bránke hostí čaroval.
Po hodine hry domácim vyšla rýchla akcia a na jej konci Ľubomír Gorelčík poslal Čadcu do vedenia.
Lenže Rimavskosoboťanom sa v priebehu troch minút podaril nečakaný obrat. Najprv hlavou vyrovnal Csaba Juhász, ktorý prišiel na ihrisko minútu predtým a bol to prakticky jeho prvý dotyk s loptou.
Následne po rohovom kope skóroval tiež hlavou Peter Petrán.
V tejto fáze hry mali dovtedy dominantní domáci problémy, hostia ich mohli definitívne doraziť, no prihrávka Davida Okoromiho na nabiehajúceho Csabu Juhásza nebola ideálne načasovaná.
Domáci ožili a stupňovali tlak. Tri minúty pred koncom vyrovnal Tomáš Pantok a v samom závere vsietil aj víťazný gól. Celé mužstvo bolo v eufórii.
Tri červené karty
Rimavskosoboťania v pridanom čase ešte skúsili niečo spraviť s výsledkom, ale do šance sa už nedostali.
Aj preto, lebo pri vhadzovaniach odrazu nejako neboli k dispozícii lopty.
Práve z jednej takejto situácie vznikla aj hromadná mela. Hráč hostí Stanislav Morháč išiel vhadzovať, ale nemal loptu. Podišiel k usporiadateľovi a ten ho sotil. Hráč padol na zem, potom spadol aj usporiadateľ, ktorý sa držal za nohu.
Vyštartovali obe lavičky, asistent trénera Čadce Tomáš Tlelka vybehol k ležiacemu Morháčovi. Vtedy sa už strkali aj iní hráči a trvalo niekoľko minút, kým sa vášne upokojili.
VIDEO: Úder usporiadateľa
Nakoniec dostal červenú kartu Stanislav Morháč, podľa zápisu za použitie pohoršujúcich vulgárnych výrazov voči zástupcovi hlavného usporiadateľa, so slovami „čo si to povedal ty @#$#@“.
Z domáceho realizačného tímu bol vylúčený Tomáš Tlelka za opustenie technickej zóny konfrontačným spôsobom s následným vrazením nadmernou silou do hráča hostí č. 7.
Kapitán Rimavskej Soboty Matej Vargic dostal červenú kartu už po odpískaní zápasu. „Po ukončení majstrovského futbalového stretnutia na hracej ploche hrubá urážka rozhodcu so slovami: „toto si potreboval ty @#$#@, choďte do @#$#@ všetci“,“ píše sa v zápise.
„Usporiadateľ nám nadával“
Po stretnutí usporiadateľ tvrdil, že hráč hostí mu stúpol na nohu a on ho chcel od seba odstrčiť.
„Celé to začalo vtedy, keď sme dostali gól na 2:2,“ vravel pre Sportnet Morháč. Viacerí hráči Rimavskej Soboty vtedy vehementne reklamovali ofsajd.
„Ten usporiadateľ už vtedy nám nadával do vyj…. Maďarov a podobne dookola. Dovtedy naňho nikto nenadával. Ja som vtedy reagoval naňho, tiež som niečo povedal, ale hralo sa ďalej. Potom sme dostali gól na 3:2 a išiel som hádzať aut. Zrazu ani jeden z podávačov nemal loptu,“ opisoval situáciu hráč hostí.
„Hľadal som loptu a hovoril som asistentovi rozhodcu, že ako je to možné, že nemáme s čím hrať. Na to mi začal opäť nadávať tento usporiadateľ. Išiel som k nemu a tiež som mu zanadával. Boli sme blízko seba a špičkami sme sa dotkli. Nekopol som ho, ani som mu nedupol na nohu. Na to ma udrel a ako som ležal na zemi, ešte ma niekto napadol,“ vravel Morháč.
„Potom sa už všetci strkali. Takže nerozumiem, prečo sme len my dostali červené karty,“ vravel obranca Rimavskej Soboty.
„Keď sa skončila strkanica, usporiadateľ mi niekoľkokrát hovoril: udri ma, udri ma!“, doplnil Morháč.
„Myslím si, že za to by mala byť jasná kontumácia, keďže som bol napadnutý,“ prízvukoval.
„Keby som ja reagoval tak ako usporiadateľ, že by som ho udrel tak ako on mňa, tak doplatil by som na to len ja, lebo určite by som dostal vysoký trest,“ myslí si skúsený futbalista.
Emócie áno, ale...
Tréner domácich Benjamín Vomáčka bol tiež rozladený z toho, čo sa udialo.
„Mrzí ma hektický záver. Takéto veci nepatria na ihrisko. Po našom vyrovnávacom góle už to bolo vyhecované a keď sme už dali na 3:2, tak tam boli zbytočné emócie,“ vravel kouč Čadce.
Samotnú situáciu nechcel hodnotiť. „Nevidel som to dobre, len to, že hráč hostí číslo 7 ide k nášmu usporiadateľovi. Podľa mňa však nemá čo robiť mimo ihriska a nadávať usporiadateľovi. Emócie k futbalu patria, ale nemalo by sa stávať, že potom k sebe vybehnú lavičky,“ skonštatoval Vomáčka.
Plný bodový zisk svojho mužstva ho však tešil. „Zápas na tretiu ligu mal dobrú úroveň, malo to tempo, intenzitu. Trištvrte zápasu sme boli lepším tímom, vytvorili sme si dosť gólových šancí.
Zaslúžene sme sa dostali do vedenia, no v priebehu pár minút sme takmer ten zápas stratili. Trochu sme preskupili rady a hrali sme vabank. Bol to odmakaný zápas, ktorý sme otočili v hodine dvanástej. Ukázalo to charakter nášho tímu,“ uviedol Vomáčka.