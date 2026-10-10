Portugalská reprezentácia zakročila proti Ronaldovi. Suspendovala ho a začala disciplinárne konanie

Portugalského futbalistu Cristiana Ronalda dočasne suspendovali z národného tímu.
Portugalská futbalová federácia (FPF) v sobotu oznámila, že začala disciplinárne konanie proti 41-ročnému útočníkovi po jeho rozhodnutí opustiť reprezentáciu počas nedávneho asociačného termínu.
Podľa portugalského verejného vysielateľa RTP začala disciplinárna komisia FPF konanie, ktorého cieľom je posúdiť, či sa Ronaldo dopustil disciplinárneho priestupku.
Federácia mu zároveň nariadila predbežné pozastavenie činnosti a konaniu určila urgentný režim.
Hviezdny futbalista sa za svoj čin ospravedlnil fanúšikom aj spoluhráčom a uviedol, že prijme „akýkoľvek trest, ktorý naňho uvalia“.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty nastúpil pod vedením trénera Jorgeho Jesusa v úvodnom dueli Ligy národov proti Walesu, no následný zápas v Nórsku presedel na lavičke.
Tím opustil po tlačovej konferencii nového kouča pred nasledujúcim stretnutím na pôde Dánska.
Jesusa obvinil z nedodržania dohody o jeho zápasovom nasadení a následnom vysvetlení situácie.