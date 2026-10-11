ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

HC Slovan Bratislava - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. okt 2026 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HC Prešov.

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Prešov dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
11.10.2026 o 16:00
10. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
V 10. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Prešov. Úvodné buly je na programe o 16:00.

Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 19 bodov. Na prvý Poprad stráca jeden bod, no má zápas k dobru. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 6:2.

Prešov je posledný dvanásty, doposiaľ nazbieral dva body. Na predposlednú Nitru má manko štyri body. Prešovčania v minulom kole prehrali na ľade Spišskej Novej Vsi 4:5, aj keď po prvej aj druhej tretine viedli o dva góly.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy.online
HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)
dnes 13:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)