ONLINE: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HC Prešov dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.10.2026 o 16:00
10. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
V 10. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Prešov. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 19 bodov. Na prvý Poprad stráca jeden bod, no má zápas k dobru. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 6:2.
Prešov je posledný dvanásty, doposiaľ nazbieral dva body. Na predposlednú Nitru má manko štyri body. Prešovčania v minulom kole prehrali na ľade Spišskej Novej Vsi 4:5, aj keď po prvej aj druhej tretine viedli o dva góly.
Slovan sa nachádza na 3. mieste, na konte má 19 bodov. Na prvý Poprad stráca jeden bod, no má zápas k dobru. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 6:2.
Prešov je posledný dvanásty, doposiaľ nazbieral dva body. Na predposlednú Nitru má manko štyri body. Prešovčania v minulom kole prehrali na ľade Spišskej Novej Vsi 4:5, aj keď po prvej aj druhej tretine viedli o dva góly.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.